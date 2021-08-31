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Імпорт електроенергії з Росії і Білорусі буде рівносильним фінансуванню російської армії, - нардеп

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Київ, Вівторок 31 серпня 2021 18:49
Імпорт електроенергії з Росії і Білорусі буде рівносильним фінансуванню російської армії, - нардеп Фото: Валентин Наливайченко про імпорт електроенергії з РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Закупівля Україною електричної енергії у російських енергетичних компаній буде означати пряме фінансування російської армії і російської збройної агресії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Валентина Наливайченка.

"Україна купляє струм і електроенергію в РФ, тим самим ми не тільки свою енергетику знищуємо, не тільки свої робочі місця для енергетиків, та ще і спонсоруємо державні російські енергетичні компанії, які в свою чергу, спонсорують російську агресію - сплачують за російські війська, російську армію, за російські спецслужби на тимчасово окупованих територіях України - і Криму, і Донецькій і Луганській областей", - заявив екс-голова СБУ.

Він наголосив, що Україні не потрібно імпортувати електричну енергію, оскільки власних генеруючих потужностей достатньо для задоволення власних потреб, а також експорту.

"Наші електростанції можуть виробляти в два, в три рази більше електричної енергії, ніж здатні споживати ми з вами та і вся промисловість українська. Це означає, що ми і для себе виробляємо достатньо і можемо продавати назовні, наприклад, в сусідні ринки ЄС", - додав Наливайченко.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики буде робити все для того, щоб не допустити повернення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

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