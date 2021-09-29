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Заборону імпорту електроенергії з Білорусі та Росії продовжили ще на місяць

Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжила на місяць заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та з території Росії. Обмеження діятиме до 1 листопада 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання регулятора 29 вересня, яке транслювалося в Youtube.

Документ тимчасово обмежує доступну пропускну здатність, яка розподіляється на добових і місячних аукціонах на 2021 рік, в частині міждержавних перетоків між Україною і державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, до 0 МВт.

Таким чином, забороняється імпорт з Білорусі та з території Росії, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Нагадаємо, наприкінці травня 2021 року НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Білорусі та Росії до 1 жовтня 2021 року.

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Електроенергія