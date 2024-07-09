Импорт дорогостоящей электроэнергии приведет к остановке украинской промышленности, - GMK Center

На фоне необходимости импортировать 80% электроэнергии для гарантии непрерывной работы, украинская промышленность потеряет последние факторы конкурентоспособности и вынуждена будет сокращать производство вплоть до полной остановки предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center .

Аналитики напомнили: еще осенью прошлого года правительство утвердило положение, согласно которому предприятиям гарантируется стабильность энергоснабжения, если объем импорта электроэнергии в структуре потребления составляет не менее 30% с мая по сентябрь и 50% с октября по апрель. Но уже в конце мая Кабмин переиграл условия и установил минимальную квоту импорта на уровне не менее 80%.

"Такое решение украинский бизнес встретил с неприятным удивлением, поскольку его приняли без какого-либо обсуждения. И оно уже приводит к большому количеству дополнительных проблем, которые усложняют и так тяжелую в условиях войны деятельность украинских промышленных компаний, не связанных с критической инфраструктурой и ОПК. Особенно сильно это сказывается на энергоемких производствах", - указывает издание.

Повышение квоты заставляет промышленность увеличивать объемы импорта электроэнергии, что стимулирует искусственное увеличение спроса на аукционах по распределению межгосударственных связей и является предпосылкой для спекулятивного роста цен.

"На практике это может привести к искусственному, даже спекулятивному росту спроса на импортную электроэнергию, цена на которую может вырасти до любого уровня. Но ради неотключения ее смогут и будут платить только те предприятия, которые имеют минимальные затраты на электричество в структуре себестоимости своей" продукции", – отмечают в "Интерпайпе".

Также подорожание поставок электроэнергии неизбежно приводит к понижению конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках и, как следствие, вынужденному сокращению уровня производства.

"В таких условиях дальнейшее производство становится существенно убыточным и завод не может быть конкурентоспособным на мировом рынке металлургической продукции. Предприятие будет вынуждено значительно сокращать производство и отправить в простой ориентировочно 1200 сотрудников", - говорится в письме, которое "АрселорМиттал Кривой Рог" направил органам власти .

Также при импорте электроэнергии необходимо тратить дополнительные средства на ее транспортировку, уплачивать пошлины и акцизный сбор.

"Это приводит к потере конкуренции наших энергоемких предприятий. Так, например, цена импортной электроэнергии для 2Арселор Миттал Кривой Рог" с учетом затрат на доставку более чем в два раза превышает цену электроэнергии по сравнению с ценой э/э, которую платят их конкуренты в этой отрасли в странах западной Европы", – подчеркивает Ольга Буславец, эксперт по энергетике, министер энергетики Украины.

Напомним, ранее бизнес призвал Кабмин пересмотреть решение по импорту 80% электроэнергии. Бизнес считает, что компромиссным решением может стать установление этой нормы на уровне 50%, в противном случае высокая стоимость импортной электроэнергии приведет к сокращению производства.