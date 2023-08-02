Импорт поможет только частично. Украинцев призывают экономить свет: названо критическое время

На атомных электростанциях уменьшилось производство электроэнергии из-за начала планового ремонта следующего энергоблока. Украинцам необходимо существенно экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
Какая ситуация со светом?
"Сегодня, 2 августа, ушел в плановый ремонт еще один атомный энергоблок. Из-за этого уменьшилось производство на атомных электростанциях, которые обеспечивают покрытие большей части потребления. Поэтому необходимо существенно экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы максимального потребления", - пишет пресс-служба.
"Укрэнерго" призывает экономить электропотребление и выключать мощную электротехнику с 16:00 до 23:00.
Как помочь энергосистеме:
Этой зимой враг прибегнул к масштабным обстрелам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии. Первые отключения, например, происходили когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина начала подготовку защиты объектов энергетической инфраструктуры к предстоящим обстрелам.
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