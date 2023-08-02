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Импорт поможет только частично. Украинцев призывают экономить свет: названо критическое время

Фото: Импорт поможет только частично. Украинцев призывают экономить свет: названо критическое время (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На атомных электростанциях уменьшилось производство электроэнергии из-за начала планового ремонта следующего энергоблока. Украинцам необходимо существенно экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Какая ситуация со светом?

  • мощность атомных электростанций уменьшилась из-за выхода в плановый ремонт одного из атомных энергоблоков;
  • пик потребления во вторник, 1 августа, вырос на 1,7 % по сравнению с понедельником;
  • в результате боевых действий обесточенными остаются 424 населенных пункта.

"Сегодня, 2 августа, ушел в плановый ремонт еще один атомный энергоблок. Из-за этого уменьшилось производство на атомных электростанциях, которые обеспечивают покрытие большей части потребления. Поэтому необходимо существенно экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы максимального потребления", - пишет пресс-служба.

"Укрэнерго" призывает экономить электропотребление и выключать мощную электротехнику с 16:00 до 23:00.

Как помочь энергосистеме:

  • охлаждайте помещение не ниже 23˚С;
  • выключите мощные электроприборы или пользуйтесь ими поочередно;
  • переносите использование электроприборов на утренние или ночные часы суток;
  • выключайте свет, выходя из помещения.

Масштабные обстрелы России зимой

Этой зимой враг прибегнул к масштабным обстрелам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии. Первые отключения, например, происходили когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина начала подготовку защиты объектов энергетической инфраструктуры к предстоящим обстрелам.

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Укрэнерго