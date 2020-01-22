Імпорт дешевої електроенергії витісняє вітчизняних виробників, - нардеп

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі потрібно обмежити, щоб зберегти вітчизняну енергетичну галузь та енергонезалежність країни. Про це йдеться у зверненні народного депутата України, голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, яке він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Депутат зазначив, що загальний обсяг імпорту електроенергії з Росії та Білорусі в Об’єднану енергосистему України складає вже 1,15 млрд кВт год, що негативно впливає на функціонування вітчизняного енергоринку та несе загрозу енергетичній безпеці країни.

"Практично водночас з початком надходження імпортованої електроенергії з Російської Федерації та Республіки Білорусь, з’явились ознаки порушення критеріїв операційної безпеки постачання ОЕС України, зокрема це стосується такого критерію, як баланс попиту і пропозиції електричної енергії та потужності, а також безперебійності та ефективності функціонування ринку електричної енергії. Як наслідок, до вітчизняних виробників електричної енергії застосовуються критичні обмеження вітчизняних енергоблоків, як атомних так і теплових електростанцій", - зазначається у зверненні Волинця.

Він також звернув увагу, що внесені в кінці минулого року зміни до законодавства щодо заборони імпорту російського струму, насправді його не скасували.



"Внаслідок таких змін не припинилася експансія субсидованої електричної енергії з Російської Федерації, що поставило функціонування ринку електричної енергії та енергетичну безпеку України під ризик суттєвого впливу з боку держави-агресора", - наголосив Волинець.



Депутат зазначив, що через зупинення енергоблоків українських виробників зменшився попит на вітчизняне вугілля, що в свою чергу спричинило на вугледобувних підприємствах зростання заборгованості по зарплатам перед шахтарями, а шахти вимушені призупиняти роботу.



"Таким чином, імпорт з РФ та РБ наносить суттєві збитки українським підприємствам паливно-енергетичного комплексу, внаслідок чого шахти доводяться до банкрутства та закриття, загострюється соціальна напруга в шахтарських регіонах… Імпорт дешевої електроенергії буде в подальшому витісняти вітчизняних виробників електроенергії, і, як наслідок, буде негативно впливати, як на ціну електроенергії вітчизняного виробництва, так і на макроекономічні показники – зменшувати потенційний ВВП", - підсумував Волинець та закликав прем’єр-міністра доручити зупинити імпорт російського струму, щоб зберегти вітчизняну енергетику.



"Задля збереження цілісності та суверенітету держави, вітчизняної енергетичної галузі пропонуємо Кабінету Міністрів України доручити Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг разом з Міністерством енергетики та захисту довкілля прискорити прийняття рішення щодо обмеження імпорту електричної енергії в ОЕС України з Російської Федерації та Республіки Білорусь", - зазначається в зверненні.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки так званій оправці Геруса". Обсяг російської електроенергії, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.



16 січня 2020 року Містерство енергетики і захисту довкілля звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з проханням розглянути можливість тимчасово обмежити доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових і місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства.