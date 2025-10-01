ua en ru
Имплантация зубов при заболеваниях десен: специалисты рассказали, что может стать помехой

Украина, Среда 01 октября 2025 17:02 promo
Имплантация зубов при заболеваниях десен: специалисты рассказали, что может стать помехой Фото: специалисты рассказали, что может помешать имплантации зубов при заболеваниях десен
Автор: Александр Мороз

Взрослые пациенты могут даже не замечать, насколько воспаленными, кровоточащими и чувствительными стали десны. Это списывают на стресс, не слишком правильное питание и недостаточность витаминов, даже если пациенту повезло и зубы не придется лечить, стоматолог обязательно обратит внимание на состояние десен перед имплантацией.

Способны ли гингивит, стоматит, пародонтит стать помехой новой улыбке - рассказывают специалисты "Люми-Дент".

Однако, если запланированы имплантация зубов и протезирование зубов в Киеве, без санации десен не обойтись. Поэтому стоит вовремя разобраться в причинах и начинать восстановление улыбки со здоровыми деснами.

Проблемы с деснами, которые могут помешать имплантации

Существует несколько основных заболеваний, которые не вызывают значительного дискомфорта, однако в перспективе способны приводить к потере зубов. Даже если эти зубы - искусственные, стоит вовремя избавляться от:

  • стоматита - воспаления слизистой оболочки;
  • гингивита - воспаления десен;
  • пародонтита - воспаления околозубных тканей.

Итак, каждое из этих заболеваний вызвано воспалением. Его вызывают бактерии, активно размножающиеся в ротовой полости:

  • при недостаточной гигиене;
  • при кариозном поражении;
  • при наличии глубоких десневых карманов;
  • при снижении иммунитета.

Все, что зависит от стоматолога, поддается лечению. Иногда для этого достаточно профессиональной чистки (подробности о ней вы можете найти на странице сайта "Люми-Дент") или лечения кариеса (цены также есть на сайте "Люми-Дент"), а иногда необходим прием препаратов. Если же в ротовой полости имеются новообразования - киста, флюс, гранулема - их приходится удалять хирургически.

Имплантация зубов при заболеваниях десен: специалисты рассказали, что может стать помехой

Почему десны нужно вылечить перед имплантацией

Казалось бы, все просто: имплант зуба лучше держится в здоровой слизистой. В свою очередь, зубные протезы прослужат дольше, если искусственный корень будет надежно закреплен. Однако, существуют не менее веские причины для лечения десневых заболеваний:

  • Рыхлая поверхность десны не удержит имплант и протезы зубов, а в дальнейшем - и корни естественных единиц.
  • Имплантолог тщательно готовит лунку к операции, поэтому она не должна кровоточить или быть заселенной микроорганизмами.
  • Бактериальное поражение может помешать приживлению искусственного корня.
  • Во время имплантации лунка может инфицироваться, а бактерии попадут в кровоток, вызвав непоправимые последствия.

Это неполный список причин вовремя пролечить ротовую полость и пройти полную санацию. Цена имплантатов зубов, если их придется переустанавливать, в любом случае окажется выше стоимости терапии.

А значит, каждый пациент максимально заинтересован в успешном приживлении искусственных корней с первого раза. И это еще одна причина справиться с заболеваниями десен перед операцией.

