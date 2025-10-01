Имплантация зубов при заболеваниях десен: специалисты рассказали, что может стать помехой

Взрослые пациенты могут даже не замечать, насколько воспаленными, кровоточащими и чувствительными стали десны. Это списывают на стресс, не слишком правильное питание и недостаточность витаминов, даже если пациенту повезло и зубы не придется лечить, стоматолог обязательно обратит внимание на состояние десен перед имплантацией.

Однако, если запланированы имплантация зубов и протезирование зубов в Киеве, без санации десен не обойтись. Поэтому стоит вовремя разобраться в причинах и начинать восстановление улыбки со здоровыми деснами.

Проблемы с деснами, которые могут помешать имплантации

Существует несколько основных заболеваний, которые не вызывают значительного дискомфорта, однако в перспективе способны приводить к потере зубов. Даже если эти зубы - искусственные, стоит вовремя избавляться от:

стоматита - воспаления слизистой оболочки;

гингивита - воспаления десен;

пародонтита - воспаления околозубных тканей.

Итак, каждое из этих заболеваний вызвано воспалением. Его вызывают бактерии, активно размножающиеся в ротовой полости:

при недостаточной гигиене;

при кариозном поражении;

при наличии глубоких десневых карманов;

при снижении иммунитета.

Все, что зависит от стоматолога, поддается лечению. Иногда для этого достаточно профессиональной чистки или лечения кариеса, а иногда необходим прием препаратов. Если же в ротовой полости имеются новообразования - киста, флюс, гранулема - их приходится удалять хирургически.

Почему десны нужно вылечить перед имплантацией

Казалось бы, все просто: имплант зуба лучше держится в здоровой слизистой. В свою очередь, зубные протезы прослужат дольше, если искусственный корень будет надежно закреплен. Однако, существуют не менее веские причины для лечения десневых заболеваний: