Імпічмент Трампа: у США оприлюднили нові докази

У Конгресі США оприлюднили нові докази у справі імпічменту Дональда Трампа. Про це йдеться на сайті Комітету Палати представників США з розвідки.

Додаткові юридичні докази представлять суддівському комітету Палати представників для передачі в Сенат разом із статтями про імпічмент.

"Всі ці нові докази підтверджують те, що ми вже знаємо: президент і його партнери тиснули на українських чиновників, щоб вони оголосили про розслідування, які принесуть політичну вигоду президенту. У Сенаті не може бути повного і справедливого судового розгляду без документів, які президент Трамп відмовляється надати Конгресу ", - йдеться в заяві.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що голосування про передачу обвинувального висновку у справі про імпічмент Трампа сенаторам відбудеться в середу, 15 січня. Також вона зазначила, що планує призначити команду парламентаріїв, які буде вести процес у справі про імпічмент президента США.

Нагадаємо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу США.