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Имперские амбиции России должны отправиться на свалку истории, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Победа Украины в войне - лучшая гарантия безопасности для Европы. Имперские амбиции России должны отправиться на свалку истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованную во французском издании L'Obs.

Как отметил Боррель, в мире сегодня снова звучат заявления о том, что Украина якобы не сможет победить в войне против России, в связи с чем страны должны примириться. 

"Эти идеи были ошибочными в 2022 году, и они остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволить им формировать нашу политику в отношении Украины", - пояснил он. 

В частности Боррель добавил, что победа Украины в противостоянии российской агрессии является лучшей гарантией безопасности для Европы, поскольку после войны Россия уменьшит давление на своих соседей, облегчит путь Киеву к членству в ЕС и позволит Европе, а также миру переключить свое внимание на многие другие вызовы. 

"С нашей помощью Украина может отправить имперские амбиции России на свалку истории. Это то, что должно руководить нашими действиями и нашими мыслями", - добавил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • изменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать организаторов войны для трибунала.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что западные союзники не требуют от Киева, чтобы он начал переговоры с Россией по заморожению боевых действий.

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