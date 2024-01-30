Имперские амбиции России должны отправиться на свалку истории, - Боррель

Как отметил Боррель, в мире сегодня снова звучат заявления о том, что Украина якобы не сможет победить в войне против России, в связи с чем страны должны примириться.

"Эти идеи были ошибочными в 2022 году, и они остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволить им формировать нашу политику в отношении Украины", - пояснил он.

В частности Боррель добавил, что победа Украины в противостоянии российской агрессии является лучшей гарантией безопасности для Европы, поскольку после войны Россия уменьшит давление на своих соседей, облегчит путь Киеву к членству в ЕС и позволит Европе, а также миру переключить свое внимание на многие другие вызовы.

"С нашей помощью Украина может отправить имперские амбиции России на свалку истории. Это то, что должно руководить нашими действиями и нашими мыслями", - добавил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

полностью покинуть территорию Украины;

изменить политическую элиту;

признать военные преступления;

выдать организаторов войны для трибунала.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что западные союзники не требуют от Киева, чтобы он начал переговоры с Россией по заморожению боевых действий.