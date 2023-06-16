Империя атакует. Как Россия еще 100 лет назад отбирала у Украины ее территории

Какие территории Россия отобрала Украины в XX веке, был ли Белгород украинским, почему на юге РФ до сих пор можно услышать украинскую речь, – ниже в материале РБК-Украина.

На второй год полномасштабной войны руководство России не оставляет попыток оправдать захватническую войну против Украины любыми доступными способами. Особое место пропаганда отводит манипуляциям и фальсификациям истории, которые якобы должны доказать несостоятельность украинского государства как "искусственного формирования" на карте Европы.

Начиная опасную игру с перекраиванием границ, Россия должна не забывать о том, что она, как государство, сформировалась в ходе захватнических войн. У множества соседей давно есть территориальные претензии к РФ, пусть и не озвучиваемые на государственном уровне. .

Кто кого создал

В мае 2023 года российская пропаганда распространила видео, на котором глава конституционного суда РФ Валерий Зорькин показал российскому диктатору Владимиру Путину французскую карту середины XVII века и заявил, что на ней якобы "нет Украины". После ознакомления с картой Путин подчеркнул, что Украины якобы "никогда не существовало".

Фейк довольно быстро разоблачили. Национальная библиотека Франции опубликовала карту авторства картографа Гийома Сансона XVII века, на которой видно территории, входящие в состав современной Украины. Они обозначены как Ukraine pays des cosaques (Украина земля казаков, - ред.), которые в то время были частью Речи Посполитой.

Еще один из наиболее популярных и часто озвучиваемых российской пропагандой штампов: "Украину придумал Владимир Ленин, когда создавал Советский союз". В его развенчании также помогут карты, к которым так любят обращаться в РФ.

В 1917 году после разгоревшийся в Российской империи революции, страна начала постепенно разваливаться на отдельные национальные государства. Одним из таких стала Украинская народная республика. Ее в мире признавали ряд государств, одним из которых была Советская Россия.

Если мы посмотрим на карту Украинской республики, то увидим, что ее границы в том числе охватывали некоторые территории сегодняшней РФ. Речь идет о части Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Особенный интерес вызывают земли, которые сегодня простираются вдоль восточной границы между Украиной и Россией. Историки называют эту територию Восточной Слобожанщиной и обьясняют претензии УНР на нее тем, что самым многочисленным этносом там были именно украинцы. Более того, новосозданная республика не насильно присоединила эти территории к себе, а предложила их населению самому определиться хочет ли оно стать частью нового государства.

Карта УНР (фото: wikipedia.org)

В III Универсале, которым и была провозглашена УНР, содержалась норма: "Окончательное определение границ Украинской народной республики, что касается присоединения частей Курщины, Холмщины, Воронежчины и смежных губерний и областей, где большинство населения украинское, должно быть установлено по согласию организовано".

Украинцы заселили Восточную Слобожанщину со второй половины XVII века. Миграция была связана с казацким восстанием под руководством Богдана Хмельницкого и дальнейшим периодом Руины после его смерти. За время переселения, на этих территориях сформировалось несколько казацких полков. Основная часть населения Восточной Слобожанщины определяла себя именно как украинцев, о чем свидетельствуют переписи населения.

В ходе борьбы за свою независимость УНР, а после и сменивший ее Гетманат Павла Скоропадского, не прекращали попыток заполучить контроль над территорией Восточной Слобожанщины. К примеру, в апреле 1918 году УНР установила украинскую власть в Белгороде. Однако в декабре того же года советская Россия оккупировала город и после стала продвигаться вглубь территории Украинской республики.

Историк Александр Палий считает, что ни Украинской Народной Республике, ни Скоропадскому так и не удалось распространить и закрепить свое влияние на территорию Восточной Слобожанщины из-за политической нестабильности и проблем с армией.

"Борьба за границы территорий государств велась активно, однако было множество проблем внутри страны, в тылу. Нужно понимать, что на тот момент в Украине просто не было политической элиты. Не было и своей армии, существовала большая нехватка оружия", – отметил историк в комментарии РБК-Украина.

Украинская Кубань

После ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году царскому правительству необходимо было решить проблему с казаками, которые часто бунтовали и сопротивлялись Российской империи. В Петербурге было принято решение о переселении казаков на отвоеванные у турков в ходе очередной войны земли – между рекой Кубань и Азовским морем. За короткое время на Кубань переехало около 25 тысяч украинских казаков вместе со своими семьями. Украинцы расселились на территории в 30 тысяч квадратных километров и стали частью созданного Черноморского войска. Главной его задачей стала охрана пограничной линии, ведь именно там на тот момент проходил край империи.

Царская власть так одновременно решала проблему заселения пустующих территорий, защиты своих границ, а также усмирения казаков.

Несмотря на старания царской власти ассимилировать казаков, они не утратили связи с Украиной. После Февральской революции 1917 года на Кубани началось движение за создание своего национального государства. Так как значительную часть региона составляли украинцы, среди казаков была популярна идея присоединения к Украинскому Государству гетмана Скоропадского на федеративных началах. Однако это объединение так и не удалось реализовать. В последующем в ходе гражданской войны в России большевики подчинили себе Кубань и присоединили ее к остальной территории.

Перепись населения, которая проводилась в 1926 году, показала, что на территории Кубани проживало около 45,4% украинцев от общего количества населения. Первые десятилетие существования СССР советская власть проводила так называемую политику "коренизации", способствуя развитию культуры и языка коренных народов, проживавших на территории страны. Так на Кубани стали появляться украинские школы и пресса, активизировалась культурная жизнь украинцев.

Однако уже в 1932 году советская власть начала "закручивать гайки". На смену украинизации пришли запреты, голод и репрессии. Несмотря на активно проводимую политику русификации, население Кубани долгое время продолжало говорить на родном языке и сохраняло традиции. К примеру, один из самых известных в России хоровых коллективов, Кубанский казачий хор, значительную часть песен своего репертуара до сих пор исполняет на украинском языке.

Украинский язык или его местный диалект, "балачку", можно до сих пор услышать в приграничных с Украиной Белгородской, Курской, Воронежской области и на Кубани.

Разделяй и властвуй

Яркий пример того, как государства используют в своих интересах проживание той или иной этнической группы на соседних территориях – захватническая война Третьего Рейха. После успешной и безнаказанной оккупации Австрии, Германия продолжила свою территориальную экспансию. Устроив провокации в Судетской области тогдашней Чехословакии, на которой компактно проживало немецкое население, Германия под видом "защиты своих" сперва оккупировала этот регион, а после и всю страну.

Одним из поводов для аннексии Крымского полуострова в 2014 году власти РФ также назвали защиту своих граждан и русскоговорящего населения Украины, которых якобы притесняли по национальному и языковому признаку. После были попытки создания псевдореспублик, вооруженная агрессия на Донбассе и полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Умело пользуясь этой технологией и понимая опасность для самого себя, российское государство всю свою историю старалось мешать процессам национальной консолидации на своей территории, прибегая к репрессиям, депортациям и насильственной ассимиляции.

Провозглашение Третьего Универсала Центральной Рады о создании УНР, Софийская площадь в Киеве (фото: wikipedia.org)

После того, как большевики взяли под полный контроль територию нынешней Украины, вопрос о пересмотре границ осмелилось поднять руководство УССР.

Основанием для украинских требований пересмотреть границы были данные переписи населения, проведенной в декабре 1926 года. Перепись показала, что в ряде районов Российской федерации, которые были частью Восточной Слобожанщины, доминировало или составляло значительную долю украинское население. Всего на этих территориях компактно проживало более 4,5 миллионов украинцев.

Все доводы руководства советской Украины были отброшены Москвой. При этом границу все же перекроили. Например, город Таганрог и прилегающие к нему территории, которые ранее были включены в состав советской Украины, было решено передать советской России. Хотя перепись населения 1926 года свидетельствовала о том, что на этих территориях украинцы составляли 71,5% жителей округа. Также РСФСР было решено передать восточный Донбасс.

"Россия хотела разделить Донбасс. Не допустить, чтобы он был полностью под контролем даже советской Украины. Это очень важный на тот момент индустриальный регион. Собственно, это они и сделали", – говорит Александр Палий.

Примечательно, что всего за 100 лет национальный состав ряда регионов России, в которых в начале XX века украинцы в процентном отношении занимали лидирующие позиции, кардинально изменился. Приведем ниже сравнение статистических данных переписи населения, которая проводилась в СССР в 1926 году и последней переписи, которая проводилась в РФ в 2021 году.

На территории нынешней Белгородской области в 1926 году проживало 683 тысячи украинцев, что на тот момент составляло около 42,14% от общего числа населения края. Согласно данным переписи 2021 года, общая численность людей, признающих себя украинцами, на этой же территории составила 15 тысяч 481 человек, что составило 1,2% от общего количества жителей области (указавших свою национальность, - ред.).

На территории нынешней Курской области по данным 1926 года проживало 555 тысяч украинцев, что на тот момент составляло около 19% от общего количества населения края. На момент переписи населения в 2021 году количество украинцев в области составило 5 тысяч 780 человек, или 0,62% от общего количества жителей области (указавших свою национальность, - ред.).

На территории нынешней Воронежской области согласно переписи 1926 года проживали 1 миллион 79 тысяч украинцев, что составляло 32,6% от общего количества жителей края.В 2021-ом украинцев насчитывалось 13 тысяч 260 человек, что составило 0,61% от общего количества жителей (указавших свою национальность, - ред.).

Наибольшие показатели по убыли украинского населения в Краснодарском крае, к которому относится Кубань. Так, на момент проведения переписи населения в 1926 году в крае проживали 1 миллион 419 тысяч украинцев, что тогда составляло почти половину от общего количества людей, а именно 47,2%. Примечательно, что на тот момент процент русского населения Краснодарского края был меньше и составил 45,2%. Однако к 2021 году ситуация кардинальным образом изменилась.Тогда на момент переписи 2021-го в Краснодарском крае проживало 29 тысяч 317 украинцев, или 0,5% от общего количества жителей (указавших свою национальность, - ред.).

По словам Александра Палия, такая убыль этнических украинцев на территории сегодняшней России связана с периодом репрессий и голода в первой половине XX века в СССР.

"В период репрессий проводилась массовая депортация украинцев. Их просто насильно переселяли с этих территорий. Ну и еще один очень важный фактор – это голод. Голод особенно затронул Кубань. В некоторых станицах погибали тысячи людей, просто потому, что у них отобрали хлеб", – отметил историк.

Война и новая волна миграции

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля 2022 года на территории РФ оказалось около 2 миллионов 800 тысяч украинцев. Кто-то уехал в Россию по собственному желанию, кто-то потому, что не имел возможности выехать на подконтрольную Украине территорию, но есть и те, кого Россия вывозит принудительно, а именно детей.

Насильная депортации РФ детей из Украины на разных международных уровнях признаны военным преступлением и актом геноцида. Из-за этого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Однако проблемы депортации и миграции коснулись не только детей. В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители оккупированных территорий Украины, которые не приняли гражданство РФ признаются иностранцами, а потому могут быть выдворены из России. "Иностранцами" будут считать граждан, проживавших на оккупированных территориях на день провозглашения их аннексии и заявивших о желании сохранить прежнее гражданство.

Украинский Белгород (фото: Facebook/History Ukraine)

С проблемой гражданства сталкиваются и те, кто уже выехал в РФ в качестве беженца. По данным правозащитных организаций, украинцев в России "подталкивают" получать новый паспорт, так как его наличие дает возможность получить финансовую помощь, найти работу и устроиться на новом месте. Таким образом российское руководство, как и сто лет назад, старается ассимилировать украинцев.

В Институте демографии и социальных исследований считают, что Украине необходимо постараться вернуть не только незаконно депортированных детей, но и тех украинцев, кто был вынужден бежать от войны в Россию. Сотрудник института Людмила Слюсар убеждена, что это в том числе позитивно скажется на проблеме с убылью населения в Украине.

"В Украине и до войны была демографическая проблема. Война все только усугубила. Каждый день гибнут люди, многие вынуждены оставлять свой дом и мигрировать. Потому государство должно бороться за тех украинцев, кто выехал из страны не только в Россию. Прежде всего, необходимо создать безопасные условия для жизни людей и улучшить экономическую ситуацию в стране. Так у тех, кто был вынужден эмигрировать, будет мотивация вернуться", – отметила социолог в комментарии РБК-Украина.

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История показывает, что Украине не удается выстроить добрососедские отношения с Россией. Будучи царской или советской империей, или якобы демократическим государством, РФ не оставляет попыток вновь и вновь подчинить себе соседние страны, которые пытаются жить своей самостоятельной жизнью.

Начиная захватнические войны, Россия всегда говорит о необходимости защитить свое население, при этом уничтожая другие народы. Постоянно требуя защиты русского языка и культуры на всем земном шаре, Россия запрещает и искореняет культуру других народов, которые населяют ее саму, или тех, кто живет с ней по соседству.