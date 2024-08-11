Вероятно, россияне захватили Невельское на Покровском направлении и продвинулись еще на трех: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Известный российский военный блогер 10 августа опроверг недавние заявления о том, что российские войска захватили Лукашевку Сумской области и Сотницкий Казачок Харьковской области. Он утверждает, что эти населенные пункты несколько раз переходили из рук в руки во время войны, поскольку там нет адекватных оборонных позиций, на которых россияне или украинцы могут установить устойчивые позиции.

Российские войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. 9 и 10 августа продолжались бои у Глубокого, Волчанска и Старицы.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска продвинулись близ Кременной в неустановленный день и 10 августа продолжили наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 августа, показывают, что российские войска продвинулись северо-западнее Золотаревки (южнее Кременной).

Операция №3 - Донецкая область

9 и 10 августа российские войска продолжали наступательные действия в районе Северска, но не продвигались. Украинский Генштаб сообщал 9 и 10 августа, что российские войска атаковали к северо-востоку от Северска у Белогоровки; восточнее Северска вблизи Верхнекаменского; к юго-востоку от Северска возле Спорного, Ивано-Даровки и Выемки.

9 и 10 августа российские войска продолжали наступательные действия вблизи Часова Яра; восточнее Часова Яра у Ивановского; и к югу от Часова Яра у Ступочек и Белой Горы. Связанный с Кремлем блогер утверждал, что российские войска продвинулись в Октябрьском микрорайоне Часова Яра, но ISW не нашло визуальных доказательств, подтверждающих это утверждение.

Российские войска недавно незначительно продвинулись на Торецком направлении и продолжали наступательные операции в этом районе 9 и 10 августа.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 августа, показывают, что российские войска продвинулись в северной Дружбе (восточнее Торецка).

«Вероятно, российские войска недавно захватили Невельское (юго-восточнее Покровска)», - говорится в отчете Института.

На видео с геолокацией, опубликованном 9 августа, видно, как российские войска поднимают российский флаг в северо-западной части Невельского на крайней западной административной границе населенного пункта.

Российские войска продолжали наступательные действия: восточнее Покровска в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Гродовки, Калинового; и юго-восточнее Покровска близ Желанного, Яснобродовки и Карловки.

Российские войска недавно продвинулись юго-западнее Донецка в районе Константиновки.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 августа, показывают, что российские войска продвинулись в юго-восточной и северо-восточной частях Константиновки, а также в полях юго-восточнее Водяного.

Российские войска продолжали атаковать к западу от Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки; и юго-западнее Донецка возле Парасковеевки, Константиновки, Водяного и Александровки.

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области в районе Малой Токмачки.

В Генштабе Украины сообщили, что 10 августа российские войска нанесли удары на Днепровском направлении (Херсонская область).