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На фоне боев в Курской области. На фронте уменьшилось количество российских штурмов

Украина , Суббота 10 августа 2024 09:13
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На фоне боев в Курской области. На фронте уменьшилось количество российских штурмов Фото: за сутки на фронте уменьшилось количество российских штурмов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На фронте за последние сутки уменьшилось количество российских атак. Самым активным участком фронта остается Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, за сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений, а сутками ранее было зафиксировано около 100 столкновений.

На фоне боев в Курской области на фронте уменьшилось количество штурмов со стороны оккупантов. Ранее за сутки украинские военные фиксировали около 140 столкновений.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении шли четыре боя. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Волчанска.

На Купянском направлении произошло два боестолкновения, в частности, у Колесниковки и Табаевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз недалеко от Макеевки, Невского и Серебрянского леса.

На Северском направлении произошло 11 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки и Спорного.

На Краматорском направлении шло девять боев в районах Ступочек, Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении россияне атаковали 14 раз неподалеку от Белой Горы, Дилиевки, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Гродовка, Желанное, Калиново, Александровка и Яснобродовка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Гродовки и Желанного.

На Кураховском направлении Силы обороны отбивали пять атак противника у Парасковеевки, Александровки и Константиновки.

На Времивском направлении зафиксировано наступательное действие противника в сторону Водяного.

На Ореховском направлении российские войска совершили штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях обстановка без особых изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также поразили четыре пункта управления, три средства ПВО, семь артиллерийских систем, склад боеприпасов и три других важных объекта.

Что происходит в Курской области

Напомним, 6 августа стало известно о прорыве границы в Курской области. Минобороны РФ утверждало, что якобы остановило продвижение, но затем признало, что боевые действия продолжаются.

Так, бои дошли до города Суджа. В сети сообщается, что населенный пункт находится под контролем украинских сил. Этот город важен для россиян, поскольку там находится станция, обеспечивающая транзит российского газа в Европу через Украину.

Другим направлением боев является поселок Коренево. СМИ пишут, что зона боев в Курской области занимает около 800 квадратных километров. Украинское командование официально не комментирует ситуацию в приграничных районах РФ.

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