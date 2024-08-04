Вероятно, хуситы поразили ракетой контейнеровоз в первой за две недели атаке в Красном море
Ракета, предположительно выпущенная йеменскими хуситами, поразила контейнеровоз, следовавший через Аденский залив. Это было предположительно первое нападение со стороны группировки после того, как Израиль нанес по ним авиаудары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Хуситы не объяснили двухнедельную паузу в своих атаках на судоходство через коридор Красного моря. Подобного замедления не было с начала нападений в ноябре.
Удары возобновились после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране на фоне нового беспокойства по поводу перерастания войны в региональный конфликт.
Атака в субботу произошла примерно в 225 километрах юго-восточнее Адена на участке Аденского залива, где ранее гражданские суда подвергались многочисленным атакам боевиков.
Представитель службы безопасности на судне сказал, что в судно попала ракета, но "никаких пожаров, проникновения воды или утечки нефти не наблюдалось".
О нападении также сообщила частная охранная компания Ambrey. По ее информации, целью был либерийский контейнеровоз Groton, следовавший из Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах в Джидду, Саудовская Аравия.
Атаки хуситов в Красном море
Во время своей кампании повстанцы атаковали более 70 судов с помощью ракет и беспилотников, в результате чего погибли четыре моряка. Они захватили одно судно и потопили два. Другие ракеты и беспилотники были либо перехвачены коалицией под руководством США, либо упали, не достигнув своих целей.
Хуситы утверждают, что их атаки направлены на корабли, связанные с Израилем, Соединенными Штатами или Великобританией, в рамках кампании повстанцев, которая, по их словам, стремится прекратить войну Израиля против ХАМАС в секторе Газа. Однако многие подвергшиеся нападению корабли мало или вовсе не связаны с войной, включая некоторые, направлявшиеся в Иран.
Напомним, 19 июля один человек погиб и восемь получили ранения в результате взрыва в Тель-Авиве, прогремевшего утром. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы.
В Институте изучения войны сообщили, что Кремль планировал передать ракеты и другое военное оборудование хуситам в Йемене, потому что стремится использовать Иран и его помощников для опосредованного противостояния с Западом.
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