Вероятно второе покушение на Трампа: задержанный пытался вербовать добровольцев в Украину

Рут прожил в Северной Каролине большую часть своей жизни, прежде чем в 2018 году переехал в Каава, Гавайи. Там он и его сын управляли компанией, которая строила сараи.

Рут часто публиковал в социальных сетях сообщения о войне в Украине и имел веб-сайт, где пытался собирать деньги и вербовать добровольцев на борьбу против российского вторжения.

В июне 2020 года он опубликовал пост в соцсети X, в котором просил тогдашнего президента Трампа выиграть переизбрание, приказав Министерству юстиции преследовать неправомерное поведение полиции.

В том же году он также опубликовал сообщения в поддержку президентской кампании тогдашней конгрессменки от Демократической партии Тулси Габбард с Гавайев, поддерживающей сейчас Трампа.

Однако в последние годы Рут критиковал Трампа в своих сообщениях и выражал поддержку президенту Джо Байдену и вице-президенту Камалле Харрис.

В июле, после покушения на Трампа в Пенсильвании, Рут призвал Байдена и Харрис посетить раненых во время стрельбы в больнице, а также похороны пожарного, погибшего на митинге.

Записи о регистрации избирателей показывают, что он зарегистрировался как независимый избиратель в Северной Каролине в 2012 году, последний раз голосовал лично во время праймериз Демократической партии штата в марте 2024 года.