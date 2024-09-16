RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вероятно второе покушение на Трампа: задержанный пытался вербовать добровольцев в Украину

Фото: Райан Рут (скриншот с видео Newsweek)
Автор: Вадим Ребрина

58-летний Райан Рут, задержанный полицией после стрельбы на поле для гольфа во Флориде, где в то время находился экс-президент США Дональд Трамп, выражал в соцсетях поддержку Украине. Также у него был веб-сайт, где он пытался собирать деньги и вербовать добровольцев на войну против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Рут прожил в Северной Каролине большую часть своей жизни, прежде чем в 2018 году переехал в Каава, Гавайи. Там он и его сын управляли компанией, которая строила сараи.

Рут часто публиковал в социальных сетях сообщения о войне в Украине и имел веб-сайт, где пытался собирать деньги и вербовать добровольцев на борьбу против российского вторжения.

В июне 2020 года он опубликовал пост в соцсети X, в котором просил тогдашнего президента Трампа выиграть переизбрание, приказав Министерству юстиции преследовать неправомерное поведение полиции.

В том же году он также опубликовал сообщения в поддержку президентской кампании тогдашней конгрессменки от Демократической партии Тулси Габбард с Гавайев, поддерживающей сейчас Трампа.

Однако в последние годы Рут критиковал Трампа в своих сообщениях и выражал поддержку президенту Джо Байдену и вице-президенту Камалле Харрис.

В июле, после покушения на Трампа в Пенсильвании, Рут призвал Байдена и Харрис посетить раненых во время стрельбы в больнице, а также похороны пожарного, погибшего на митинге.

Записи о регистрации избирателей показывают, что он зарегистрировался как независимый избиратель в Северной Каролине в 2012 году, последний раз голосовал лично во время праймериз Демократической партии штата в марте 2024 года.

Инцидент со стрельбой

Напомним, в воскресенье вечером предвыборный штаб Трампа заявил, что бывший президент находится в безопасности после того, как возле него раздались выстрелы.

Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".

Инцидент произошел на поле для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич, Флорида. Охранявшие Трампа агенты Секретной службы якобы заметили вооруженного мужчину и открыли по нему огонь. Человек сбежал. Позже он был задержан во время движения в автомобиле. Подозреваемый находится под стражей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампВойна России против Украины