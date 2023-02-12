Вероятны точечные удары. Гуменюк оценила готовность россиян к новой ракетной атаке

Российские войска держат в Черном море держат подготовленными к применению 8 ракет типа "Калибр". Что может свидетельствовать о вероятности нанесения врагом точечных ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"В настоящее время в Черном море находится 12 кораблей в составе корабельной группировки, один корабль дежурит в акватории Азовского моря", - рассказала Гуменюк.

Она объяснила, это связано с тем, что утихли штормы и "морская ситуация немного успокоилась", поэтому враг развернул корабельную группировку шире.

"В настоящее время в Черном море наблюдаем на чередовании два подводных ракетоносителя - это до 8 ракет типа "Калибр", снаряженных и готовых к применению. Это скорее говорит о вероятности точечных ударов, мы не можем их исключать, чем о подготовке к массированной ракетной атаке", - отметила Гуменюк.

Впрочем, она напомнила, что для выхода надводного ракетоносителя достаточно 2-3 часов, чтобы он оказался в зоне ведения боевых действий.

"Расслабляться рано, хотя враг, как правило, после массированной ракетной атаки берет паузу в две недели. Мы пристально за этим наблюдаем", - добавила Гуменюк.

Напомним, что 10 февраля РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине, в общей сложности враг выпустил более 70 ракет, были зафиксированы "прилеты" в объекты инфраструктуры и жилые дома, ранения получили гражданские люди.

Добавим, кроме того, враг традиционно прибег к дроновой атаке на украинские объекты энергетики.

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