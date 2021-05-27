Імунітет до COVID може зберігатися протягом всього життя, - дослідження

За даними досліджень, більшості людей, які одужали після COVID-19 і пізніше зробили щеплення, не знадобляться так звані "підсилювачі вакцин". Але вакцинованим, які ніколи не заражалися, знадобляться повторні щеплення, так само як і тим, хто був інфікований, але не отримав надійної імунної відповіді.

Вчені проаналізували стан людей, які перехворіли на коронавірус приблизно рік тому. Клітини, які зберігають пам'ять про вірус, знаходяться у кістковому мозку і можуть допомагати виробляти антитіла в разі необхідності, відповідно до одного з досліджень.

За даними іншого дослідження, так звані В-клітини пам'яті продовжують циркулювати і зміцнюватися протягом 12 місяців після первинного зараження.

"Дослідження підтверджують припущення про те, що імунітет, який отримує людина після інфікування коронавірусом або вакцинації, ймовірно, є довготривалим", - зазначив імунолог з Університету Пенсільванії Скотт Хенслі.

Відзначається, що В-клітини пам'яті, утворені у відповідь на інфікування COVID-19 і посилені вакцинацією, настільки потужні, що перешкоджають навіть новим варіантам вірусу, виключаючи потребу в "підсилювачах вакцин". Таку думку висловив імунолог з Рокфеллерівського університету Нью-Йорка, який керував одним з досліджень, Мішель Нусенцвейг.

"Люди, які були інфіковані і щеплені, дійсно мають потужну імунну реакцію, масштабний набір антитіл, бо їх організм продовжує продукувати власні антитіла. Я сподіваюся, що вони прослужать довгий час", - зазначив лікар.

Дослідження В-клітин пам'яті

Щоб дослідити В-клітини пам'яті, специфічні для нового коронавірусу, вчені на чолі з Алі Еллебеді з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі робили аналіз крові у 77 осіб кожні три місяці, починаючи приблизно через місяць після зараження. Тільки шість з 77 були госпіталізовані в результаті COVID-19, інші мали слабкі симптоми хвороби.

Зазначено, що рівень антитіл у цих людей швидко падав через чотири місяці після інфікування і продовжував повільно знижуватися протягом наступних місяців - результати, які відповідають висновкам інших досліджень.

Деякі вчені інтерпретували це як ознаку зниження імунітету, але, як стверджують інші експерти, така тенденція була очікуваною. Якби кров містила велику кількість антитіл до кожного інфекційного збудника, з яким коли-небудь стикався організм людини, вона швидко перетворилася б у "смітник".

Підкреслюється, що рівень антитіл в крові різко падає після гострої інфекції, тоді як В-клітини пам'яті залишаються у кістковому мозку в "стані спокою", але готові атакувати в разі потреби. Команда Еллебеді отримала зразки кісткового мозку у 19 осіб приблизно через сім місяців після зараження. П'ятнадцять мали В-клітини пам'яті, але чотири людини - ні, це передбачає, що деякі люди можуть виробляти мало таких клітин або взагалі не мати їх.

Зміна В-клітин пам'яті з часом

При цьому команда доктора Нусенцвейга вивчала, як з часом змінюються В-клітини пам'яті. Дослідники проаналізували кров 63 осіб, які одужали від COVID-19 майже рік тому. Переважна більшість учасників мали легкі симптоми хвороби, а 26 осіб на момент дослідження були вакциновані хоча б однієї дозою вакцини Moderna або Pfizer-BioNTech.

Дослідники встановили, що так звані нейтралізуючі антитіла, необхідні для протидії реінфекції вірусом, залишаються незмінними між 6 і 12 місяцями, тоді як споріднені з ними, але менш важливі антитіла, повільно зникають.

В-клітини пам'яті продовжували розвиватися. У зв'язку з чим антитіла, які вони виробляли, розвивали здатність нейтралізувати ще ширшу групу варіантів коронавірусу. Така постійна "еволюція" цих клітин може бути результатом впливу невеликої частки вірусу, яка "ізолюється" імунною системою для "цільової практики".

Примітно, що через рік після інфікування нейтралізуюча активність клітин у нещеплених учасників дослідження була нижче проти всіх відомих штамів вірусу, причому найбільші втрати спостерігалися проти варіанту, вперше виявленого в Південній Африці.

Вакцинація значно посилила рівень антитіл, що підтверджує результати інших досліджень; щеплення збільшили нейтралізуючу здатність організму приблизно в 50 разів.

Результати дослідження команди Нусенцвейга говорять про те, що люди, які одужали від COVID-19 і згодом були щеплені, матимуть надзвичайно високий рівень захисту від нових варіантів хвороби, навіть не отримуючи "підсилювача вакцини".

"Це підтверджує наші очікування про те, що В-клітини пам'яті будуть виробляти потужну реакцію на коронавірус", - заявила імунолог з Вашингтонського університету в Сієтлі Маріон Пеппер.

Експерти погодилися, що імунітет швидше за все буде діяти по-іншому у людей, які ніколи не хворіли COVID-19. Боротьба з живим вірусом відрізняється від реакції на один вірусний білок, введений вакциною.