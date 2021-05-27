Иммунитет к COVID может сохраняться в течение всей жизни, - исследование

По данным исследований, большинству людей, которые выздоровели после COVID-19 и позже сделали прививку, не понадобятся так называемые "усилители вакцин". Но вакцинированным, которые никогда не заражались, понадобятся повторные прививки, так же как и тем, кто был инфицирован, но не получил надежного иммунного ответа.

Ученые проанализировали состояние людей, переболевших коронавирусом примерно год назад. Клетки, которые сохраняют память о вирусе, находятся в костном мозге и могут помогать производить антитела в случае необходимости, согласно одному из исследований.

По данным другого исследования, так называемые В-клетки памяти продолжают циркулировать и укрепляться на протяжении 12 месяцев после первичного заражения.

"Исследования подтверждают предположение о том, что иммунитет, который получает человек после инфицирования коронавирусом или вакцинации, вероятно, является долговременным", - отметил иммунолог из Университета Пенсильвании Скотт Хенсли.

Отмечается, что В-клетки памяти, образованные в ответ на инфицирование COVID-19 и усиленные вакцинацией, настолько мощные, что препятствуют даже новым вариантам вируса, исключая потребность в "усилителях вакцин". Такое мнение высказал иммунолог из Рокфеллеровского университета Нью-Йорка, который руководил одним из исследований, Мишель Нусенцвейг.

"Люди, которые были инфицированы и привиты, действительно имеют мощную иммунную реакцию, масштабный набор антител, так как их организм продолжает продуцировать собственные антитела. Я надеюсь, что они прослужат долгое время", - отметил доктор.

Исследование В-клеток памяти

Чтобы исследовать В-клетки памяти, специфические для нового коронавируса, ученые во главе с Али Еллебеди из Вашингтонского университета в Сент-Луисе делали анализ крови у 77 человек каждые три месяца, начиная примерно через месяц после заражения. Только шесть из 77 были госпитализированы в результате COVID-19, остальные имели слабые симптомы болезни.

Указано, что уровень антител у этих людей быстро падал через четыре месяца после инфицирования и продолжал медленно снижаться в течение следующих месяцев - результаты, которые соответствуют выводам других исследований.

Некоторые ученые интерпретировали это как признак снижения иммунитета, но, как утверждают другие эксперты, такая тенденция была ожидаема. Если бы кровь содержала большое количество антител к каждому инфекционному возбудителю, с которым когда-либо сталкивался организм человека, она быстро превратилась бы в "мусорник".

Подчеркивается, что уровень антител в крови резко падает после острой инфекции, тогда как В-клетки памяти остаются в костном мозге в "состоянии покоя", но готовы атаковать в случае необходимости. Команда Еллебеди получила образцы костного мозга у 19 человек примерно через семь месяцев после заражения. Пятнадцать имели В-клетки памяти, но четыре человека - нет, это предполагает, что некоторые люди могут производить мало таких клеток или вообще не иметь их.

Изменение В-клеток памяти со временем

При этом команда доктора Нусенцвейга изучала, как со временем меняются В-клетки памяти. Исследователи проанализировали кровь 63 человек, которые выздоровели от COVID-19 почти год назад. Подавляющее большинство участников имели легкие симптомы болезни, а 26 человек на момент исследования были вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины Moderna или Pfizer-BioNTech.

Исследователи установили, что так называемые нейтрализующие антитела, необходимые для противодействия реинфекции вирусом, остаются неизменными между 6 и 12 месяцами, тогда как родственные им, но менее важные антитела, медленно исчезают.

В-клетки памяти продолжали развиваться. В связи с чем антитела, которые они производили, развивали способность нейтрализовать еще более широкую группу вариантов коронавируса. Такая постоянная "эволюция" этих клеток может быть результатом влияния небольшой частицы вируса, которая "изолируется" иммунной системой для "целевой практики".

Примечательно, что через год после инфицирования нейтрализующая активность клеток у непривитых участников исследования была ниже против всех известных штаммов вируса, причем наибольшие потери наблюдались против варианта, впервые обнаруженного в Южной Африке.

Вакцинация значительно усилила уровень антител, что подтверждает результаты других исследований; прививки увеличили нейтрализующую способность организма примерно в 50 раз.

Результаты исследования команды Нусенцвейга говорят о том, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и впоследствии были привиты, будут иметь чрезвычайно высокий уровень защиты от новых вариантов болезни, даже не получая "усилителя вакцины".

"Это подтверждает наши ожидания о том, что В-клетки памяти будут производить мощную реакцию на коронавирус", - заявила иммунолог из Вашингтонского университета в Сиэтле Марион Пеппер.

Эксперты согласились, что иммунитет скорее всего будет действовать по-другому у людей, которые никогда не болели COVID-19. Борьба с живым вирусом отличается от реакции на один вирусный белок, введенный вакциной.