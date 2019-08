Імміграційні служби США затримали близько 700 мігрантів

Співробітники імміграційної служби США заарештували на фабриках 680 працівників-мігрантів, переважно латиноамериканців. Про це передає РБК-Украина з посиланням на AP.

Наголошується, що імміграційна служба організувала наліт на сім птахопереробних заводів в Міссісіпі. Затримання нелегалів під час цієї операції виявилося найбільшим за останні десять років.

Рейди, заплановані кілька місяців тому, відбулися всього за кілька годин до того, як президент Дональд Трамп повинен був відвідати Ель-Пасо, штат Техас. Це прикордонне місто з більшістю латиноамериканців, де в результаті нещодавньої стрілянини на ґрунті ненависті загинули 22 людини.

Серед інших компаній, на яких націлені рейди, - Peco Foods Inc., PH Food Inc. у Мортоні; MP Food Inc. у Пелахатчі і Pearl River Foods Inc. у Карфагені.

Компанія Peco з Алабами вже заявила, що бере участь в E-Verify, урядовій програмі для перевірки нових співробітників на предмет імміграційного статусу.

Нагадаємо, через стрілянину в американському місті Ель-Пасо в штаті Техас, під час якої загинули шість мексиканців, уряд Мексики заявив про намір вчинити юридичні кроки проти Сполучених Штатів Америки.