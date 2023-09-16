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Мла и суровые бои. Военные показали, как освобождали Андреевку

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники показали видео, которое было снято во время боев за Андреевку Донецкой области. Населенный пункт наши воины освободили 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя - в населенном пункте, который кишит россиянами", - пишет пресс-служба.  

Освобождение Андреевки 

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наши защитники якобы полностью освободили Андреевку от российский террористов. Впоследствии информация была опровергнута бойцами третьей отдельной штурмовой бригады, которые отметили, что бои за населенный пункт все же продолжаются. 

В то же время уже на следующий день подразделение подтвердило деоккупацию Андреевки

Как отметил президент Владимир Зеленский, освобождение населенного пункта является весомым и нужным Украине результатом на Бахмутском направлении.

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