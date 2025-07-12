Имитирует голос Рубио: Госдепартамент США предупредил о мошеннике, который пользуется ИИ

Отмечается, что только за прошедшую неделю было обнаружено, что "Рубио" пытался связаться по меньшей мере с тремя министрами иностранных дел других стран, сенатором США и губернатором одного из штатов. Для связи мошенник использовал голосовую почту, мессенджер Signal и текстовые сообщения.

Предполагается, что злоумышленник использует технологии искусственного интеллекта, чтобы имитировать голос государственного секретаря. Имена тех, с кем пытался связаться мошенник, не раскрываются, как и дополнительные детали инцидента - из соображений безопасности, поскольку расследование продолжается.

"Госдепартамент проинформирован об этом инциденте и сейчас отслеживает ситуацию и занимается решением проблемы", - сообщила прессе представитель Госдепа Тэмми Брюс.