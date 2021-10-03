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Маю певну інформацію: Зеленський впевнений, що нападників на Шефіра знайдуть

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Київ, Неділя 03 жовтня 2021 12:35
Маю певну інформацію: Зеленський впевнений, що нападників на Шефіра знайдуть Фото: перший помічник президента України Сергій Шефір (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський має певну інформацію про напад на його першого помічника Сергія Шефіра. Він впевнений, що нападників знайдуть.

Про це він заявив на виїзному засіданні фракції "Слуга народу", повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

"Я вважаю, що виконавців знайдуть. Я не можу говорити про замовників. Іде слідство. Багато людей викликали, я знаю, багато людей з дуже відомими іменами, з ким Сергій (Шефір, - ред.) спілкувався, когось знав, когось підозрюють", - повідомив він.

За його словами, багато кого викликали у правоохоронні органи по цій справі.

"Якусь інформацію я маю, тому й кажу, що виконавця знайдуть. З паном Ахметовим він зустрічався, у нас було багато складних моментів. Він дійсно зустрічався, а з іншими - я не знаю. Чи викликали їх? Я не можу про це говорити", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Шефіра, поранивши його водія. Помічник президента в результаті нападу не постраждав.

Зазначимо, до розслідування замаху на Шефіра залучили представників ФБР.

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Володимир Зеленський Сергій Шефір
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