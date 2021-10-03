ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Имею определенную информацию: Зеленский уверен, что нападавших на Шефира найдут

Новина українською →
Киев, Воскресенье 03 октября 2021 12:35
Имею определенную информацию: Зеленский уверен, что нападавших на Шефира найдут Фото: первый помощник президента Украины Сергей Шефир (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский имеет определенную информацию о нападении на его первого помощника Сергея Шефира. Он уверен, что нападавших найдут.

Об этом он заявил на выездном заседании фракции "Слуга народа", сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

"Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках. Идет следствие. Многих людей вызывали, я знаю, много людей с очень известными именами, с кем Сергей (Шефир, - ред.) общался, кого-то знал, кого-то подозревают", - сообщил он.

По его словам, многих вызвали в правоохранительные органы по этому делу.

"Какую-то информацию я имею, поэтому и говорю, что исполнителя найдут. С господином Ахметовым он встречался, у нас было много сложных моментов. Он действительно встречался, а с другими - я не знаю. Вызвали их? Я не могу об этом говорить", - заявил Зеленский.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира, ранив его водителя. Помощник президента в результате нападения не пострадал.

Отметим, к расследованию покушения на Шефира привлекли представителей ФБР.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Сергей Шефир
NEWS
Боевики обстреливали военных на Донбассе из артиллерии и минометов: один боец ранен
Боевики обстреливали военных на Донбассе из артиллерии и минометов: один боец ранен
DAILY
Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо