Именитый клуб УПЛ выбрал тренера на новый сезон

45-летний специалист во второй раз возглавил "моряков". Он работал с командой в 2014-2017 гг.

Бабич вернется в "Черноморец" из чемпионата Болгарии. Там в течение полгода он тренировал "Пирин" из Благоевграда. Под его руководством "орлы" не смогли спастись от вылета из Первой лиги и готовятся начать новый сезон во втором дивизионе.

Бабич вступит в должность, которая стала вакантной после отставки Романа Григорчука. Специалист покинул "моряков" и трудоустроился в азербайджанской Премьер-лиге. Там он будет тренировать бакинский "Нефтчи".

Кто такой Александр Бабич

Уроженец Алчевска, воспитанник "Днепра". На профессиональном уровне также защищал цвета "Кременя" из Кременчуга, "Горняка-Спорта" из Горишних Плавней, александрийской "Полиграфтехники", махачкалинского "Анжи", харьковского "Металлиста" и "Черноморца".

Был капитаном "моряков", а по завершении карьеры перешел на тренерскую работу. Работал с командами U-19 и U-21, а в 2014 году возглавил первую команду "Черноморца". Наивысшее достижение – 6-е место в сезоне 2016/17. Ушел из команды после провального старта следующего сезона.

Позже тренировал "Мариуполь" и криворожский "Кривбасс". Перед "Пирином" поработал с "Фратрией" из Варны.