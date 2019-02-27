Іменем Конституції: як і чому скасовують кримінальну статтю про незаконне збагачення чиновників

Конституционный суд Украины на закрытом заседании во вторник признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, сообщили РБК-Украина несколько высокопоставленных собеседников. К моменту выхода публикации пресс-служба КС не обнародовала официальную информацию об этом решении.

Угроза для коррупционеров

Статья 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении в нынешней редакции была принята в 2015 году на волне создания новой системы антикоррупционных органов. Появление этой нормы было необходимо для полноценного запуска системы электронного декларирования, что в свою очередь, было одним из условий получения Украиной безвизового режима с ЕС. Аналогичное требование было выдвинуто и для продолжения сотрудничества Украины с кредиторами, в том числе, и с Международным валютным фондом.

Что такое незаконное обогащение? Если следовать букве закона, имеется ввиду приобретение активов за средства, легальность происхождения которых чиновник, депутат или другое должностное лицо, выполняющее государственные функции, не может доказать. Проще говоря, у правоохранителей могут возникать вопросы, если в декларации у чиновника обнаружатся машины, квартиры, дома и предметы роскоши, которые никак нельзя купить за счет официальных доходов. За это правонарушение предусмотрен тюремный срок от двух до десяти лет, в зависимости от уровня занимаемой должности.

"Если очевидно, что ни люди, которые большую часть своей жизни посвятили государственной службе, ни их родственники не могли приобрести такие значительные активы, и если они не могут пояснить их происхождение - то резюмируется, что эти активы были получены незаконным путем", - пояснил РБК-Украина исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

Среди фигурантов примерно пятидесяти дел о незаконном обогащении, возбужденных Национальным антикоррупционным бюро, оказались чиновники и политики из самых разных групп влияния: бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан, бывший военный прокурор сил АТО, а ныне сотрудник ГПУ Константин Кулик, министр инфраструктуры Владимир Омелян и другие. В свое время по этой статье вызывали на допрос лидера Радикальной партии Олега Ляшко. По ней же было открыто, а потом закрыто производство по близкому к главе МВД Арсену Авакову депутату из "Народного фронта" Антону Геращенко.

Вопросы, которые стали задавать правоохранители об источниках доходов, многим пришлись не по душе. И еще в конце 2017 года группа из 59 нардепов обратилась в КС с просьбой признать неконституционной статью о незаконном обогащении. Среди подписантов представления были депутаты из всех парламентских фракций и групп, кроме "Самопомочи" и "Батькивщины". Подпись под документом поставили, например, и сами фигуранты дел по этой статье - "фронтовики" Евгений Дейдей и Максим Поляков.

Депутаты указали суду несколько причин того, почему норма о наказании за незаконное обогащение противоречит Основному закону. Главная из них – это якобы то, что она нарушает базовый для правовой системы принцип презумпции невиновности. "Из статьи 368-2 Уголовного кодекса следует, что обвиненное в незаконном обогащении лицо считается виноватым, пока не докажет свою невиновность, приведя доказательства того, что активы значительного размера были приобретены законно", - говорится в депутатском представлении.

Исходя из этого, по мнению парламентариев, нарушается принцип, согласно которому не сам человек должен доказывать свою невиновность по любому преступлению, а наоборот, сторона обвинения должна доказывать, что человек виновен. Также, по их мнению, это нарушает ряд других принципов Конституции: о возможности не свидетельствовать против себя самого и близких людей, о равенстве сторон судебного процесса и т.д. На данный момент текст решения КС, в том числе и мотивы суда, отсутствуют в открытом доступе, потому неизвестно, к каким именно аргументам нардепов прислушались судьи.

Острая реакция

Эксперты и многие политики достаточно критически восприняли новость о решении суда отменить норму о незаконном обогащении. Член совета Реанимационного пакета реформ, юрист Михаил Жернаков считает аргументацию депутатов о презумпции невиновности абсолютно некорректной.

"Если решение действительно аргументировано нарушением презумпции невиновности, то это бред. Во многих цивилизованных странах есть эта статья и никаким образом не нарушается презумпция невиновности, потому что это абсолютно разные вещи. Она говорит о том, что человек не может быть признан виновным без решения суда, а незаконное обогащение – это состав преступления, которое должно быть доказано судом", - сказал он в комментарии РБК-Украина. По мнению Жернакова, КС вряд ли признал неконституционной саму идею наказания за незаконное обогащение, а скорее речь идет о некорректно выписанной юридической формулировке.

Не дожидаясь официального подтверждения и публикации решения суда, отмену статьи о незаконном обогащении начали активно комментировать украинские политики и чиновники. "Если это правда, то вся борьба с коррупцией будет откинута далеко назад. И наказать кого-то за миллионы в декларации станет почти невозможно. И вся борьба за е-декларирование, автоматическую проверку деклараций и т.д. оказывается вхолостую - из процесса выбили краеугольный камень, который собственно и заставлял чиновников доказывать, откуда у них все эти майбахи и золотые слитки", - написал в своем Facebook первый замминистра экономики Максим Нефьодов.

Даже при наличии юридических оснований отмена статьи о незаконном обогощении - "очень плохая вещь", уверен депутат от БПП Владимир Арьев. "Верховная рада уже в этом году должна вернуться к этой статье и снова внести ее в УК с учетом позиции Конституционного суда. Без этой статьи борьба с коррупцией не имеет смысла", - полагает он.

Замглавы профильного парламентского комитета по вопросам борьбы с коррупцией Борислав Береза считает, что решение этой ситуации не стоит откладывать. Он уверен, что единственный выход, который позволит нивелировать негатив от решения КС и снять риски и спекуляции, связанные с возможной потерей безвиза, - немедленно собраться, разработать в профильном комитете законопроект, который позволит изменить ту самую спорную норму. "Это работа на пару часов. Если все сделать оперативно, то все закончится хорошо, но мы, к сожалению, очень любим стрелять сами себе в ногу", - сказал Береза в комментарии РБК-Украина.

Повод для опасений

Даже при наличии политической воли и согласованного решения парламентских фракций, немедленно вернуть в Уголовный кодекс норму о незаконном обогащении не удастся. По информации РБК-Украина, большинство депутатов выступают против этой нормы как таковой.

И пока парламент будет решать как быть дальше, возникает ряд сопутсвующих проблем. Во-первых, если следовать строгой букве закона, многочисленные громкие производства по статье 368-2 должны быть прекращены после обнародования решения КС. Как пояснил изданию один из функционеров антикоррупционных структур, это касается как дел, которые расследуются, так и тех, которые уже переданы в суды.

"Если эта норма неконституционна, это означает, что все дела, возбужденные по ней, подлежат безусловному закрытию, как те, что в процессе, так и те, что уже переданы в суд. Кроме того, моральный и физический ущерб, причиненный неконституционными актами или действиями, подлежит возмещению согласно закону. То есть, нам еще волны исков от всех фигурантов стоит ожидать", - объяснил собеседник РБК-Украина.

К тому же не менее важны и внешнеполитические риски, в первую очередь касающиеся безвизового режима с ЕС. "Если очередной ежегодный мониторинг, который осуществляют чиновники Европейского союза, выявит отмену данной статьи, то они дадут негативный сигнал, который может стать основанием для пересмотра нормы о визовой либерализации. Это не означает, что безвиз отменят, но однозначно в повестку дня вынесут вопрос о его пересмотре", - сказал РБК-Украина политолог Виктор Таран.

Ранее в ЕС и НАТО довольно жестко реагировали на попытки украинской власти каким-либо образом ограничить полномочия антикоррупционных органов или нарушить механизм их работы. Так, в декабре 2017 года, после того, как парламентская коалиция упорно начала продвигать законопроект, упрощающий увольнения глав антикоррупционных структур, послам западных стран пришлось лично вмешиваться и проводить многочасовые разъяснительные беседы с украинским руководством, после чего власти от своих планов пришлось отказаться. На момент публикации материала официальной реакции со стороны Европы и США по поводу решения КС не поступило.

В контексте приближающихся выборов такое решение – явный подарок для оппозиции. Во-первых, это позволит ей говорить о нежелании действующий власти бороться с коррупцией (особенно на фоне последних скандалов, связанных с "Укроборонпромом"). Во-вторых, перспективы отмены безвиза, пусть и потенциальные, - мощный удар по избирательной кампании Петра Порошенко, где безвизовые поездки в ЕС подаются как одно из важнейших достижений за время его правления.

Ряд политиков в беседах не под запись выразили мнение, что одной из движущих сил в организации решения КС о неконституционности нормы о незаконном обогащении, была группа экс-нардепа Николая Мартыненко. Последний является фигурантом сразу нескольких уголовных производств антикоррупционных органов. Стоит отметить, что в КС представление депутатов поддерживал глава регламентного комитета парламента Павел Пинзенык, которого ассоциируют именно с Мартыненко. "Но это не только Мартыненко делал. По этому вопросу целое "конституционное большинство" есть", - сказал один из собеседников РБК-Украина.

"Для восстановления доверия общества к власти очень важно восстановить действие этой статьи (с учетом замечаний КС) в течение следующих двух недель. Ведь до 1 апреля продолжается подача электронных деклараций, и если оперативно не восстановить действие этой нормы, то все дальнейшие проверки электронных деклараций чиновников со стороны НАПК теряют смысл", - считает Виктор Таран.

Над текстом также работали: Ульяна Безпалько, Владислав Красинский