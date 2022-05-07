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Не маємо наочних доказів підготовки ядерного удару Росією, - директор ЦРУ

Фото: директор ЦРУ Вільям Бернс (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

В ЦРУ висловились щодо ризику застосування ядерної зброї Росією. Заявили, що наразі немає практичних доказів підготовки до цього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на France 24.

Російська Федерація привела свої ядерні сили у стан підвищеної бойової готовності невдовзі після повномасштабного вторгнення на територію України.

З того моменту, голова Кремля Володимир Путін виступав з завуальованими погрозами застосувати ядерну зброю, якщо Захід втрутиться у війну.

“Ми, як розвідувальна спільнота, не бачимо зараз практичних доказів того, що Росія планує розгортання або навіть потенційне застосування тактичної ядерної зброї. З огляду на різкі заяви, які ми чули від російського керівництва, ми не можемо легковажно ставитись до таких можливостей. Тому ми як розвідувальна служба залишаємося дуже сфокусованими... на цих можливостях у той момент, коли ставки для Росії дуже високі”, - заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Бернса, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий до подвоєння ставок у війні проти України, аби досягти прогресу.

Також, як відзначає видання Reuters, голова Кремля пошле заходу попередження про "судний день" під час параду з нагоди Дня перемоги.

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