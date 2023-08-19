Иллюстрация трусости и цинизма РФ. Франция осудила ракетную атаку на центр Чернигова

"Согласно международному праву, преднамеренное нанесение ударов по гражданским объектам является военным преступлением. Это еще одна иллюстрация трусости и цинизма России", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что Франция будет продолжать оказывать поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо, и продолжит поддерживать украинские и международные суды, чтобы эти преступления не остались безнаказанными.

"Франция будет и впредь осуждать действия России и продолжение ее агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Чернигову

19 августа во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Позже власти подтвердили, что оккупанты, скорее всего баллистики, ударили по центру города. В момент атаки там находились многие люди.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения.

Все детали атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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