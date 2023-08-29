Иловайская трагедия - девятая годовщина. Сегодня День памяти погибших защитников Украины

В Украине сегодня, 29 августа, отмечается День памяти погибших защитников Украины. Именно в этот день 9 лет назад российские войска расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных во время их выхода из окружения под Иловайском.

Подробнее об Иловайской трагедии и Дне памяти погибших защитников Украины читайте в материале РБК-Украина .

Ежегодно вся страна 29 августа вспоминает защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Иловайская трагедия

Дата 29 августа связана с памятью об Иловайской трагедии, которая произошла в 2014 году, когда после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

В ходе боев 18-19 августа украинские военные взяли под контроль большую часть города Иловайск. В ответ Россия отправила в этот район восемь батальонно-тактических групп, укомплектованных кадровыми российскими военными.

В период с 24 по 25 августа ВСУ попали в окружение ВС РФ и пророссийских боевиков. После этого, 26-28 августа, между украинской и российской сторонами начались переговоры о предоставлении безопасных коридоров для выхода защитников Украины из окружения. Однако 29 августа Генштаб РФ дал приказ расстрелять из тяжелого вооружения колонны украинских военных во время выхода из окружения.

Критическое соотношение военных сил Украины с подразделениями оккупантов и пророссийских боевиков и привели к масштабным потерям с украинской стороны. По данным Генпрокуратуры Украины, в ходе боевых действий 366 украинских военных погибли, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 300 – попали в плен.

Бои под Иловайском стали одним из ключевых моментов войны на востоке Украины. Воспользовавшись поражением под Иловайском, российские подразделения продвинулись на запад и захватили Тельмановский и Новоазовский районы Донецкой области. Тяжелые потери побудили украинское руководство к заключению минских соглашений по временному прекращению огня и началу политического урегулирования.

Что было дальше

В декабре 2019 года Генпрокуратура Украины обвинила РФ в военных преступлениях во время боев за Иловайск и Дебальцево. При этом двум генералам Вооруженных сил России сообщили о подозрении по делу о боях под Иловайском.

В марте 2023 года - через год после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину - ВСУ ликвидировали российского офицера Дмитрия Лисицкого, который являлся одним из организаторов Иловайской трагедии.

История Дня памяти погибших защитников Украины

День памяти погибших защитников Украины внесен в календарь памятных дат соответствующим указом президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

"С целью достойного чествования их памяти мною подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, павших в борьбе за независимость, за суверенитет и территориальную целостность Украины ", - подчеркнул глава государства в своем выступлении на День независимости в 2019 году.