Як у Ілона Маска. Європа витратить мільярди на аналог супутників SpaceX

Супутникова система Starlink, яка належить компанії SpaceX знайшла велику популярність у всьому світі. Європа вирішила не залишатися позаду, і прийняла рішення створити власний аналог.

6,8 млрд євро на будівництво Системи будуть виділені з державних і приватних джерел. Очікується, що супутникова система також дозволить ЄС захистити свої сервіси зв'язку і дані від зовнішнього втручання.

Єврокомісія готова виділити 2,4 млрд євро на реалізацію проекту. Решту суми виділять країни союзу, а також Європейське космічне агентство і приватні компанії.