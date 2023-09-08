Илон Маск слил своему биографу переписку с украинским министром, - FT

Американский миллиардер Илон Маск в своей биографии опубликовал часть переписки с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как выяснилось, переписка Маска и Федорова связана с отключением Starlink у берегов Крыма. Тогда Маск сделал это, чтобы помешать атакам на флот России. Миллиардер якобы боялся ядерного удара со стороны Москвы.

В то же время Федоров не знал о публикации переписки с Маском. Для него эта информация была неожиданной.

По словам Федорова, подобный поступок выглядит не очень красиво, ведь он никому не говорил об этой переписке публично. Министр также считает, что поскольку переписка состоялась год назад, то ее публикация не будет иметь никаких последствий.

"Я понимаю, почему он это опубликовал - потому, что я говорю ему, как он велик и что он должен спасти человечество", - сказал Федоров.

Он также рассказал, что Маск лично сообщил ему об отключении Starlink вокруг линии фронта на юго-востоке Украины.

Позже Федоров в своем микроблоге в Twitter написал, что позволяет Маске публиковать историю их переписки.

"Я официально даю разрешение на публикацию своей истории текстовых сообщений Илона Маска в новой книге о нем. Честно говоря, я с нетерпением жду книги", - написал министр.

Что предшествовало

В отрывке книги, полученном CNN, говорится, что в прошлом году Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить находящуюся близ крымского побережья сеть спутниковой связи Starlink, чтобы помешать украинской тайной атаке на российский военно-морской флот.

В публикации утверждается, что решение Маска было обусловлено острым страхом, что РФ ответит ядерным оружием. А страх этот вызвал разговор американского миллиардера с высокопоставленными российскими чиновниками.

Спутниковая сеть Starlink в Украине.

В начале полномасштабной войны РФ против Украины компания Илона Маска предоставила нашей стране терминалы Starlink для обеспечения связи на фронте и в прифронтовых регионах. По последним данным, Украина получила 42 тысяч терминалов, которые передала компания SpaceX и партнеры Украины.

Ранее Илон Маск заявлял, что РФ может "убить" единую систему связи Starlink, работающую на украинском фронте. Также он предупреждал, что якобы может отключить терминалы из-за значительных затрат на их поддержание.

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