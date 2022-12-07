Илон Маск потерял статус самого богатого в мире человека: кто его заменил

Основатель Tesla и новоиспеченный владелец Twitter Илон Маск потерял статус самого богатого человека в мире. Это произошло после приобретения социальной сети микроблогов и продажи акций компании по производству электромобилей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Теперь статус самого богатого человека в мире получил исполнительный директор материнской компании LVMH, принадлежащей бренду Louis Vuitton, Бернар Арно. Личное состояние бизнесмена и его семьи составляет 185,4 миллиарда долларов.

Отмечается, что Маск принял решение начать продажу акций Tesla, чтобы профинансировать соглашение по Twitter на сумму 44 миллиарда долларов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Маск получил статус самого богатого человека в мире еще 26 октября 2021 года. Тогда же его капитал оценивался в 271,3 млрд долларов.

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