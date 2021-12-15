Ілон Маск став людиною року за версією Financial Times

Як підкреслило ділове видання, підприємець, який почав випускати електрокари близько 10 років тому, сприяв тому, що найбільші гравці на автомобільному ринку також стали активніше інвестувати у виробництво більш екологічних видів особистого транспорту.

Крім цього, газета відзначила досягнення Маска в космічній сфері, просування їм криптовалют в мережі, а також його "гіперактивність" в Twitter.

"Протягом тривалого періоду часу представники автоіндустрії називали Tesla і мене особисто дурнями і обманщиками. Вони говорили, що електрокари не працюватимуть. А якби вони це зробили, ніхто б їх не купив. Мене дуже надихає, принаймні, те, що інші автовиробники говорять. Ми зробили Tesla в основному з відчаю, не тому, що вважали це прибутковим, а просто, щоб показати, що це можливо", - заявив він в інтерв'ю газеті.

Варто відзначити, що Financial Times присуджує звання людини року вже більше 50 років. У 2020 році титул був розділений між двома людьми-співзасновниками німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угуром Шахіном і Озлем Тюречі, які керували дослідженнями з розробки вакцини від коронавірусу.