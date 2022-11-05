Какой в дальнейшем будет политика Twitter: Илон Маск ответил

По словам основателя SpaceX, жесткая приверженность соцсети к модерации контента "остается абсолютно неизменной".

"На самом деле, на этой неделе мы видели, что количество разжигающих ненависть высказываний иногда опускалось "ниже" предыдущих норм, вопреки тому, что вы можете прочитать в прессе", - отметил Маск.

Миллиардер также поднял тему масштабного сокращения работников компании: "К сожалению, выбора нет, когда теряешь более 4 млн долларов в день".

При этом он добавил, что всем уволенным "было предложено 3 месяца выходного пособия, что на 50% больше, чем предусмотрено законодательством".