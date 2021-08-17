Ілон Маск втратив майже 7 млрд доларів за день: що сталося

Як зазначає видання CNBC, акції компанії Tesla впали 16 серпня на 4,3%. Це сталося після того, як Федеральний регулятор безпеки транспортних засобів США (NHTSA) почав офіційне розслідування системи автопілота Tesla після серії аварій зі смертельними наслідками, в результаті яких не менше 17 осіб отримали поранення і 1 загинув.

З 2018 року виявлено 11 аварій, в яких автомобілі Tesla "зіткнулися з одним або декількома автомобілями". Дослідження охоплює приблизно 765 тис. автомобілів всіх моделей, випущених в період з 2014 по 2021 рік.

Автопілот - це обмежена функція автономного водіння Tesla, для роботи якої як і раніше потрібна людина.

Нагадаємо, Ілон Маск ненадовго став найбагатшою людиною у світі в січні 2021 року, коли його статки досягли 189,7 мільярда доларів. Це найбільше зростання на 165 млрд доларів з березня 2020 року, коли його статки становили 24,6 млрд доларів.