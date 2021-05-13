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Біткойн відновив частину втрат після обвалу, спровокованого Маском

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Україна, Четвер 13 травня 2021 10:53
Біткойн відновив частину втрат після обвалу, спровокованого Маском Фото: Біткойн відіграв частину втрат (Chesnot / Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн в четвер, 13 травня, знову піднявся вище позначки в 50 тисяч доларів, компенсувавши приблизно половину 17%-ного падіння, що послідувало за твітом Ілона Маска. Глава Tesla заявив, що компанія перестане приймати криптовалюту в якості оплати за свої автомобілі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Напередодні найпопулярніша у світі криптовалюта впала з 54 819 доларів до 45 700 доларів, найнижчого рівня з 1 березня, всього за дві години після твіту Маска. Біткойн торгувався близько рівня в 51000 доларів до 10:40 за київським часом.

Глава Tesla заявив, що стурбований швидким збільшенням використання викопного палива, особливо вугілля, для видобутку біткойнов і транзакцій.

Оголошення Tesla 8 лютого про те, що вона купила біткойнов на 1,5 млрд доларів і прийме їх в якості оплати за автомобілі, стало одним з факторів зростання ціни криптовалюта в цьому році.

Коментарі Маска сколихнули ринки, хоча він сказав, що Tesla не буде продавати біткойни і відновить прийом криптовалюта, як тільки майнінг перейде на більш стійку енергетику.

Криптовалюта як і раніше на 30% вище, ніж до лютневого оголошення Tesla.

Згідно з даними Кембриджського університету і Міжнародного енергетичного агентства, при нинішніх темпах видобутку біткойнов щорічно споживається приблизно така ж кількість енергії, як і в Нідерландах у 2019 році.

"Проблема (величезне споживання енергії біткойн-майнерам) давно відома, тому в ній немає нічого нового, але разом з недавніми коментарями Маска про dogecoin, його останні коментарі, здається, припускають, що його пристрасть до криптовалюти, можливо, слабшає", - сказав Макото Сакума, науковий співробітник науково-дослідного інституту Nli в Токіо.

Біткойн зіткнувся з труднощами з моменту досягнення рекордної позначки в 64 895,22 долара в середині квітня, впавши до порогового значення в 47 000 доларів всього 11 днів по тому, перш ніж з початку травня коливатися в районі 58 000 доларів.

Нагадаємо, українські недержавні пенсійні фонди (НПФ) почали вкладати заощадження громадян у цінні папери іноземних компаній, які допущені до обігу на території України, в тому числі в акції Tesla.

Як повідомляло РБК-Україна, Банк Англії розгляне питання про "бриткойн" або підтримувану Центральним банком цифрову валюту.

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