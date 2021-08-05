Ілон Маск показав ракету Starship, яка скоро полетить на земну орбіту. Глава SpaceX поділився коротким відео і фотографіями ракети і транспортування двигунів Super Heavy.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Маска.
Компанія Маска SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship - космічного корабля, який зможе відправити космічний екіпаж на місяць.
SpaceX планує запустити ракету Starship на суперважкому прискорювачі Super Heavy зі свого космодрому в Бока-Чіка, штат Техас.
Нагадаємо, що Ілон Маск допускає доставку Hubble на Землю за допомогою Starship.
Раніше повідомлялося, що американське космічне агентство NASA знайшло ймовірну причину поломки Hubble і готувалося до рятувальної операції.