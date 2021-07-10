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Ілон Маск показав нову плавучу платформу для ракет-носіїв Falcon

Автор: РБК-Україна

Ілон Маск показав нову плавучу платформу для ракет-носіїв Falcon. Ракети-носії будуть використані для запусків до МКС пілотованого космічного корабля Dragon V2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ілона Маска в Twitter.

A Shortfall of Gravitas - плавуча платформа, яку аерокосмічна компанія SpaceX використовує в якості посадкового майданчика для керованої посадки першого ступеня ракети-носія Falcon 9, з метою її подальшого відновлення і повторного використання.

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска SpaceX до вересня забезпечить покриття Інтернету Starlink по всьому світу.

Також вантажний корабель SpaceX зістикувався з МКС.

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SpaceXИлон Маск