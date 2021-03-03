Ілон Маск планує створити нове місто в Техасі
Американський підприємець, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск повідомив, що створює нове місто в Техасі. За його словами, місто буде називатися Старбейз.
Про це він повідомляє у себе в Twitter.
Відомо, що за площею це місто буде значно більше села Бока-Чіка, де знаходиться космодром SpaceX. Крім того, в Старбейз будуть "дуже" добре ставитися до собак.
Наприкінці 2020 року Маск переїхав з Каліфорнії в Техас.
Раніше підприємець заявив про готовність розпродати все своє майно заради будівництва міста на Марсі. Маск впевнений, що людству важливо стати космічною цивілізацією і міжпланетним видом.
"Для будівництва міста на Марсі буде потрібно багато ресурсів", - зазначив він.
Зазначимо, видання Bloomberg писало, що американський підприємець і засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск зміцнюється на першій позиції у списку найбагатших людей світу.