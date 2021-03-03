ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ілон Маск планує створити нове місто в Техасі

Новость на русском → Техас, Середа 03 березня 2021 04:15
Ілон Маск планує створити нове місто в Техасі Фото: Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Американський підприємець, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск повідомив, що створює нове місто в Техасі. За його словами, місто буде називатися Старбейз.

Про це він повідомляє у себе в Twitter.

Відомо, що за площею це місто буде значно більше села Бока-Чіка, де знаходиться космодром SpaceX. Крім того, в Старбейз будуть "дуже" добре ставитися до собак.

Наприкінці 2020 року Маск переїхав з Каліфорнії в Техас.

Раніше підприємець заявив про готовність розпродати все своє майно заради будівництва міста на Марсі. Маск впевнений, що людству важливо стати космічною цивілізацією і міжпланетним видом.

"Для будівництва міста на Марсі буде потрібно багато ресурсів", - зазначив він.

Зазначимо, видання Bloomberg писало, що американський підприємець і засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск зміцнюється на першій позиції у списку найбагатших людей світу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Техас Илон Маск
NEWS
Аваков виступає проти легалізації вогнепальної зброї
Аваков виступає проти легалізації вогнепальної зброї
DAILY
Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді