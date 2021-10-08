Ілон Маск переносить штаб-квартиру Tesla

Тепер офіс компанії переїде в Остін.

Ілон Маск не пояснив причини цього рішення, проте в минулому він вже висловлював невдоволення закриттями своїх заводів в Каліфорнії через коронавірусні обмеження і погрожував передислокацією штаб-квартири.

Глава компанії також зауважив, що в Техасі вартість життя для співробітників нижче, ніж в Каліфорнії.

У липні стало відомо, що чистий прибуток Tesla за один квартал вперше перевищив 1 мільярд доларів. Суму в 1,14 млрд доларів (у перерахунку - 966 млн євро) компанія заробила з 1 квітня по 30 Червня.

Це приблизно в 10 разів перевищує прибуток Tesla у другому кварталі минулого року. Виторг компанії за другий квартал 2021 року подвоївся в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав майже 12 мільярдів доларів