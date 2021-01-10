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Ілон Маск готовий продати все майно заради заселення Марса

Автор: Анастасия Рокитна

Засновник Tesla і Space X Ілон Маск готовий розпродати своє майно заради заселення Марса. Він хоче, щоб людство стало космічною цивілізацією і багатоплантеним видом.

Про це повідомляє Business Insider.

За його словами, для будівництва міста на Марсі буде потрібно багато ресурсів.

"Насправді, у мене практично не буде власності, що має грошову цінність, крім акцій компаній", - пояснив Маск.

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Раніше Маск говорив, що перша людина зможе висадитись на Марсі в 2026 році. До 2050 року він планує відправити на цю планету 1 мільйон осіб. Маск почав розпродавати своє майно ще в минулому році. Він вже продав кілька будинків в Каліфорнії.

Нагадаємо, 9 січня повідомлялося, що американський підприємець і засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск зміцнюється на першій позиції у списку найбагатших людей світу. Його стан продовжує зростати.

Зазначимо, 7 січня американський бізнесмен Ілон Маск став найбагатшою людиною світу, обігнавши Джеффа Безоса. Стан Маска різко збільшилися через зростання акцій компанії Tesla, яка займається виробництвом електромобілів.

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