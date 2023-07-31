Илья "Гендальф" Самойленко: Наше будущее невозможно без обязательной службы для всех

Илья Самойленко с позывным "Гендальф" – офицер бригады "Азов". С 2015 года присоединился к войску, во время полномасштабного вторжения держал оборону Мариуполя, после чего по приказу вместе с побратимами вышел в плен. Большое интервью с "Гендальфом" смотрите на YouTube-канале РБК-Украина, ниже – главное из разговора.

О решении пойти в "Азов"



Я присоединился к "Азову" в январе 2016 года. "Азов" и тогда был популярен, но среди мотивированных. Это круг единомышленников, которые понимают важность происходящих событий. Неспроста я решил служить. Потому что, как говорил известный философ, "каждое поколение должно побывать на своей войне". Нам представился шанс сейчас в решающее время окончательно освободиться от российского гнета. Это проблема, существующая столетиями.

Если внимательно следить за историей – можно увидеть, как Россия постоянно систематически пыталась уничтожить нас, можно понять, что это происходит и сейчас. Для меня это был тогда простой выбор, потому что я был с группой друзей-единомышленников, и мы совместно решили пойти служить. К тому же 2015 мы провели в качественных тренировках и подготовке, потому что мы понимали, что в такие времена важно быть подготовленным.

Затем логическим продолжением приобретенных навыков была военная служба. Ведь навыки нужно реализовывать во благо общества, тогда можно говорить, что ты активный гражданин с правильной позицией и правильным подходом. Не просто на словах, а реальными действиями. И тогда я попал в подразделение ("Азов"), которое дало мне в плане карьерного развития, в плане личного развития почти все.

Это место для людей, которые могут эффективно применять свои навыки и способности, таланты, развиваться. Никто этот талант и стремление к развитию душить не будет, инициатива, если она здоровая – будет поддерживаться. Где командиры на всех звеньях – это адекватные люди, потому что оценка способностей человека – первоочередная для постановки его на должность.

Кадровая политика построена на принципах экспертного авторитета. Все находятся на своих местах – и все работает как надо. У нас в "Азове" все годы была политика очень открытой медийной активности. Потому что наша система – прозрачная. Это самое большое наше преимущество.

Если зайти на наши ресурсы, можно легко узнать, какой путь будет у новобранца на всех этапах его трансформации в военнослужащего. Если считаешь себя достойным попробовать – без проблем. Ограничений ни для кого нет. У нас служат совершенно разные люди, и самое главное, что их объединяет – это мотивация и самоотверженность. Это уже половина работы при комплектовании качественного и эффективного подразделения. Эффективностью подхода подготовки "Азова" стали все прошлые бои к полномасштабному вторжению и, собственно говоря, битва за Мариуполь.

О возвращении в "Азов" перед вторжением РФ



Я уволился в мае 2021 года, начал строить гражданскую жизнь. Вот только 2021 год был годом тревожности, когда россияне подводили войска, отводили войска и играли с нами в эту глупую игру. Население уже было готово к любому варианту. За несколько месяцев до полномасштабного я понял, что это совершенно неотвратимая реальность. И полностью знал для себя, что в нужное время в нужном месте я окажусь с правильными людьми.

Я знал, что я нуждаюсь в своем подразделении и что подразделение нужно мне. Мы команда, которая уже сработана. 20 февраля я приехал в Мариуполь, вернулся к своим, как и многие наши ветераны отставники и те, кто потом к нам долетал на вертолетах, и тех, кто смогли прорваться уже даже в окруженный город в первых числах марта. Потому что мы все понимали, где наше место и где мы должны быть.

Что помогло так долго держать оборону Мариуполя

Это самоотверженность наших бойцов, сплоченность коллектива, дисциплина. Все выполняли приказы командира Дениса Прокопенко и дальше их выполняют. Дисциплина – это база армии, это база эффективных подразделений, это основной элемент управления подразделением. За счет командирского авторитета поддерживается стальная дисциплина и она проектируется на все звенья ниже. Каждый понимает свое место в бою, каждый понимает свою задачу и каждый ее ответственно и самоотверженно выполняет.

Чем занимаются ветераны "Азова" после ранений и плена

У нас процент людей, которые остались в строю и проходят военную службу, несмотря на ранения, на травмы – очень высок. Многие хотят оставаться и продолжать служить. У нас люди после Мариуполя и после плена с нашим всем опытом – они не только работают на инструкторских должностях, это и весь командный штаб, и офицерский штаб, командиры рот, батальонов. То есть это опытные командиры, которые знают, как себя вести в различных ситуациях, даже максимально безвыходных.

Плен, ранение – не лимитирующий фактор для человека, если у него есть высокая мотивация. Польза, которую человек может принести на поле боя, она абсолютно соотносится с тем, насколько он хорошо обучен и какой опыт имеет. Мы не возвращаемся назад. Мы есть, были и будем!

Об изменениях структуры армии в Украине после победы

Нам нужна мощная армия. И я считаю, что наше будущее невозможно без обязательной военной службы для всех, где каждый гражданин будет проходить военную службу, приобретать военную специальность, иметь свой личный номер, предписание, фиксацию по подразделению. То есть иметь понимание, куда он должен появиться в срок не более одних суток, когда будет объявлено военное положение и возможно повторное вторжение России. А оно, кстати, вполне возможно. Пока она не будет полностью обезоружена – будет пытаться это делать, а даже когда будет обезоружена, будет пытаться это делать альтернативным методом. Надо быть готовыми.