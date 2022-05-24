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Ігри для вербування дітей в Україні. СБУ викрила схему російських спецслужб

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Київ, Вівторок 24 травня 2022 14:11
Ігри для вербування дітей в Україні. СБУ викрила схему російських спецслужб Фото: СБУ викрила спецслужби РФ на використанні ігор для вербування українських дітей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Спецслужби Росії викрито на використанні смартфон-ігор для вербування українських дітей. За допомогою одного з додатків неповнолітні передавали дані про стратегічні об'єкти самі про це не знаючи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як встановила СБУ, в одному з додатків учасники мають шукати так звані "коробки" з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.

"Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, об’єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів.При цьому доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужбам РФ ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ", - розповіли у відомстві.

Таким чином, ворог "в темну", тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів.

Зокрема, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи.

Наразі СБУ блокує втручання в електронні системи офіційних мобільних додатків і працює над притягненням до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили агента Російської Федерації, який працював перед цим у владних структурах нашої країни. Йому повідомили про підозру за фактом державної зради.

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