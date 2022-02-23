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Гравець "Ювентуса" отримав серйозну травму в матчі Ліги чемпіонів

Автор: Андрій Вирва

Півзахисник "Ювентуса" Вестон Маккенні отримав переломи другої та третьої плюсневих кісток стопи у грі Ліги чемпіонів з "Вільярреалом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Гравця було замінено через це на 81-й хвилині першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

23-річний футболіст збірної США отримав пошкодження лівої ноги після єдиноборства із захисником іспанського клубу Первісом Еступіньяном.

Сама зустріч між "Вільрреалом" та "Ювентусом" завершилась в нічию 1:1.

До слова, можете переглянути анонс матчу "Атлетіко" – "Манчестер Юнайтед".

Також, можна прочитати анонс матчу "Бенфіка" – "Аякс".

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