Гравець "Ювентуса" отримав серйозну травму в матчі Ліги чемпіонів

Півзахисник "Ювентуса" Вестон Маккенні отримав переломи другої та третьої плюсневих кісток стопи у грі Ліги чемпіонів з "Вільярреалом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо.
Гравця було замінено через це на 81-й хвилині першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
23-річний футболіст збірної США отримав пошкодження лівої ноги після єдиноборства із захисником іспанського клубу Первісом Еступіньяном.
Сама зустріч між "Вільрреалом" та "Ювентусом" завершилась в нічию 1:1.
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