Форвард "Шахтаря" зацікавив клуб вищого дивізіону США

Нападник донецького "Шахтаря" і молодіжної збірної України Владислав Вакула може перебратися в один з клубів вищого дивізіону США - МЛС (Major League Soccer). Про це повідомляє Footballhub.

За інформацією джерела, "гірники" отримали пропозицію про оренду 20-річного футболіста на один сезон, який триває в МЛС з березня по жовтень. Американський клуб також хоче мати можливість викупу гравця.

Зазначимо, що зимове трансферне вікно МЛС відкрилося вчора, 12 лютого, і триватиме до 5 травня 2020 року.

У першій частині сезону Вакула виступав на правах оренди в "Маріуполі". Він провів за приазовську команду 19 матчів у всіх турнірах, забивши три голи і віддавши одну результативну передачу.

Взимку "Шахтар" повернув гравця з оренди, футболіст вирушив з командою до Туреччини на тренувальний збір. Контракт Вакули з "гірниками" розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, лондонський "Арсенал" відмовився від трансферу футболіста "Шахтаря" Миколи Матвієнка.