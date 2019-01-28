Ігор Шевченко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

Шевченко подав документи в ЦВК в перші хвилини старту виборчої кампанії – 31 грудня в 09:00

Дата рождения: 10 января 1971 года (47 лет)

Партия: самовыдвиженец

Должность: президент благотворительной организации "Успешная Украина"

Семья: не женат, детей нет

Шевченко на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Скандалы

Семья

Шевченко на выборах 2019. Новости

4 января 2019 года Центризбирком зарегистрировал Игоря Шевченко кандидатом в президенты, ему было выдано удостоверение кандидата на пост президента Украины установленной формы.

кандидатом в президенты, ему было выдано удостоверение кандидата на пост президента Украины установленной формы. Экс-министр экологии, президент благотворительной организации "Успешная Украина" Игорь Шевченко стал первым официальным кандидатом на пост президента Украины. Политик подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в первые минуты старта избирательной кампании – 31декабря в 09:00. На выборы президента 2019 Шевченко идет как беспартийный самовыдвиженец. Основной лозунг его предвыборной программы – построение успешной страны по примеру Сингапура.

Напомним, документы в ЦИК кандидаты в президенты могут подавать до 3 февраля 2019 года. Выборы президента в Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

Биография

Игорь Анатольевич Шевченко родился 10 января 1971 года в городе Александрия (Кировоградская область) в семье инженеров. В сентябре того же года семья переехала в Киев и обустроилась на Борщаговке.

В школьные годы Игорь Анатольевич занимался спортом – получил разряд кандидата в мастера спорта по бегу на 400 м с барьерами.

В 1998 году Шевченко поступил в Киевский институт физической культуры, но после третьего курса перевелся на исторический факультет Киевского университета им. Т. Шевченко. Проучившись там год, будущий политик опять решил сменить специальность и перевелся на юридический факультет. Также в биографии Шевченко сказано, что он учился за границей - в Италии и в США (в Гарвардском и Йельском университетах).

Начинал трудовой путь юристом – сначала в фирме "Легис", а затем в "Фришберг и партнеры".

Летом 1996 года Шевченко прошел аттестацию и стал адвокатом. Стажировался в посольстве Украины в Бельгии, Антимонопольном комитете и юрфирме "Василий Кисиль и партнеры". Параллельно в это же время совместно с Алексеем Дидковским он создает юрфирму "Шевченко Дидковский и Партнеры" и становится ее руководителем.

На протяжении 1997 года также работал юристом в Нью-Йорке в международной юридической фирме "Кудер Бразерс".

В ноябре 2007 года Шевченко прекратил юридическую практику и переключился на общественную и политическую деятельность.

Политическая деятельность

Свой путь в политике Игорь Анатольевич начал с создания Меритократической партии в 2010 году, а уже в 2012-м – возглавил ее.

Название партии заимствовали от термина "меритократия", что означает власть достойных. Партия провозгласила своей идеологией стремление привести к власти профессионалов в своем деле.

Шевченко пробыл на посту руководителя Меритократической партии всего год, а уже в мае 2016 заявил о прекращении своего членства.

После этого в разные годы он успел поработать советником премьера по привлечению иностранных инвестиций, внештатным советника губернатора Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

2 декабря 2014 года в правительстве Арсения Яценюка Шевченко возглавил министерство экологии и природных ресурсов. Однако вскоре вокруг новой должности политика возник громкий скандал – в правительстве его обвинили в злоупотреблении рабочим положением.

Скандалы

Будучи министром экологии в июне 2015 года Шевченко попал в скандальную историю с перелетами на частных самолетах.

В январе 2015 года он совершил путешествие в ОАЭ по личным делам, в июне 2015 путешествовал в рабочее время в Германию на частном самолете, а вернулся на другом самолете уже из Ниццы. Тогда в СМИ всплыла информация, что эти частые самолеты принадлежали скандальному бизнесмену Александру Онищенко. Для некоторых это стало доказательством того, что министр – ставленник влиятельного бизнесмена, который в то время был близок к власти.

Сам Шевченко не отрицал, что летал на самолетах Онищенко, но заверял, что бизнесмен не оказывает влияние на его дела в Минэкологии.

2 июля 2015 года Верховная рада уволила Шевченко с поста министра, а МВД открыло против него производство по подозрению в "незаконном обогащении". В представлении премьера Яценюка говорилось, что Шевченко нецелесообразно использовал деньги ЕС, выделенные на охрану окружающей среды, а также не посещал заседания Кабмина.

Сам Шевченко утверждал, что против него велась "грязная кампания". В марте 2016 он через суд таки добился закрытия дела.

После увольнения экс-министр Шевченко работал внештатным советником тогдашнего руководителя Одесской области Михаила Саакашвили и заявлял о планах бороться за кресло мэра Одессы и Киева в 2015 году. В итоге - он баллотировался лишь в мэры города Белгород-Днестровский (Одесская область), где занял 2 место.

Семья

Кандидат в президенты Игорь Шевченко не женат. В связи с этим в его предвыборном штабе даже решили запустить шоу "Президент ищет жену". Всем желающим девушкам предлагают заполнить анкету, в которой необходимо указать персональные данные: имя и фамилию, место проживания, мобильный, е-mail, ссылки на личную страницу в Facebook и Instagram.

У себя в Facebook Шевченко уже опубликовал фото билборда, на котором написано: "Хочешь стать женой Президента? Игорь Шевченко ищет любимую!" и указан адрес персонального сайта.

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