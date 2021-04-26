Ігор Гладковський сам прийшов до САП. Йому вручили обвинувачення

Ігор Гладковський сам прийшов до Спеціалізованої антикорупційну прокуратуру. Там йому вручили обвинувальний акт.

Про це РБК-Україна розповіла спікер САП Ольга Постолюк.

Так, 21 квітня Ігоря Гладковського НАБУ оголосило в розшук. За даними слідства, підозрюваний у 2015-2017 роках реалізував схему з постачання контрабандних товарів підприємствам "Укроборонпрому" з використанням ТОВ "Оптімумспецдеталь" та інших компаній. За цією схемою йому нібито перераховували 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку - 950 тисяч гривень.

Вона зазначила, що Ігор Гладковський не був затриманий.

"Він сьогодні добровільно з'явився до САП. Йому вручено обвинувальний акт", - заявила Постолюк.

Нагадаємо, сьогодні вночі Ігор Гладковський прибув в Україну. На кордоні його на кілька хвилин затримали прикордонники, а потім відпустили.

Зазначалося, що Гладковський прибув у країну рейсом з Франкфурта. Разом з ним летів батько - Олег Гладковський.

Як писало РБК-Україна, Гладковському-молодшому повідомили про підозру 21 грудня 2020 року. Вперше про його можливу причетність до схем стало відомо навесні 2019 року, коли журналісти опублікували розслідування про те, що "Укроборонпрому" перепродували запчастини з великою націнкою.

Пізніше стало відомо, що прокуратура не буде просити про запобіжний захід для сина Гладковського.

В кінці 2020 року розслідування у справі Ігоря Гладковського завершили.