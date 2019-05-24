Ігор Гладковський просить суд якнайшвидше розглянути його справу

Ігор Гладковський, який подав позов проти журналістів про захист честі та гідності, звертається до суду із проханням нарешті вже перейти до розгляду справи по суті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гладковського.

На думку Гладковського, журналісти "сфабрикували фейкові звинувачення проти нього".

"Вже майже три місяці суд не може розпочати розгляд справи, оскільки наклепники зловживаючи навмисно затягують розгляд справи", - йдеться в заяві.

Так, за його словами, відповідачі неодноразово заявляють про перенесення судових засідань "з надуманих приводів, захаращують справу різними непотрібними папірцями, які не мають жодного відношення до справи, змінюють адвокатів".

"Цими та іншими нераціональними діями вони не дають можливості суду розставити крапки над "і", - заявив Гладковський.

На його думку, створивши гучний скандал із "штучно скомпільованих брехливих провокаційних фактів, наклепники не мали на меті нічого іншого, аніж п’ятихвилинного перебування на олімпі в якості розслідувачів".

"А ось коли потрібно надати докази правдивості голослівних звинувачень вони "ховаються в кущі", - додав Гладковський.

Нагадаємо, 4 березня поточного року Ігор Гладковський звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації проти журналістів одного із українських телеканалів.