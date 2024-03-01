Игнат о сбитии самолетов РФ: в районе Авдеевки им пришлось подлетать ближе, и мы их поражали

По его словам, из-за постоянных авиаударов по Авдеевке Россия была вынуждена рисковать своей авиацией. Это позволило поразить большое количество самолетов РФ именно на этом направлении, а также измучить окупантов думать над тем стоит ли подлетать к фронту.

Спикер Воздушных сил отметил, что уничтожение самолетов РФ психологически влияет.

"Каждый авианалет и удар авиационной бомбой оказывает серьезное влияние на переднюю линию. Вы должны понимать, какие ужасные последствия, когда прилетает бомба 500 килограммов", - рассказал Игнат.

Уничтожение российских самолетов

В общей сложности украинские военные сбили уже 13 российских самолетов, начиная с 17 февраля. В частности, 29 февраля ВСУ "приземлили" сразу три Су-34 врага. Среди уничтоженных российских бортов десять Су-34, два Су-35 и один А-50. Причем большинство из них были сбиты на восточном фронте.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, массовое сбивание российских самолетов в феврале 2024 года является ответом украинских сил обороны на наращивание присутствия авиации врага на востоке Украины.

Кроме того, из-за постоянной опасности российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 нет в небе уже четвертый день . Это в определенной степени облегчает отработку по вражеской авиации.

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