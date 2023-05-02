Игнат указал на новые вызовы, от которых страдают шесть областей

Как отметил Игнат, не имея достаточных средств для нанесения дистанционных ударов, россияне используют то, что имеют на передней линии фронта. Это реактивная артиллерия, там есть средства, которые могут попадать более чем на 100 км, такие как "Торнадо", а также ракеты С-300, дальность может быть до 150 км при работе по наземным целям.

"Ну и также управляемые авиабомбы. Это тот новый вызов, новые риски для нас, против которых нужно оказывать противодействие, нам нужно как можно скорее принимать решения по этому поводу", - сказал он.

По его словам, противник будет наращивать производство этих бомб, потому что он видит, что безнаказанно это делает. "Страдает линия 20-30 км от линии боестолкновения и от государственной границы, от Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, вплоть до Одесской области. Но противник это делает регулярно", - сообщил он.

Игнат отметил, что нужно усиливать дальнобойное ПВО и ожидать положительного решения относительно самолета, который может противостоять этим угрозам. "Многие боятся на Западе, что может быть эскалация, что мы можем на территории РФ уничтожать их авиацию. Я хочу сказать, что наличие таких самолетов в Украине в прифронтовых областях, таких как Черниговская и Сумская, отобьет желание приближаться", - добавил спикер Воздушных сил ВСУ.