ua en ru
Пн, 27 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Игнат рассказал об изменениях в тактике ракетных ударов РФ

11:58 27.07.2026 Пн
2 мин
О каких серьезных проблемах врага свидетельствуют детали сбитых ракет?
aimg Валерий Ульяненко
Игнат рассказал об изменениях в тактике ракетных ударов РФ Фото: Юрий Игнат (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска изменили тактику ударов по Украине, существенно увеличив использование баллистических ракет по сравнению с крылатыми. Кроме того, оккупанты чаще наносят удары днем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в телеэфире.

По его словам, за прошедшую неделю россияне выпустили более 50 баллистических ракет. Речь идет о таких типах вооружения, как "Искандер-М", С-400 и "Циркон".

"Те обломки, которые находят с маркировкой трехнедельной, месячной, двухмесячной давности, что выпущена ракета вот-вот на заводе, свидетельствуют о том, что не все у них там способно накапливаться и масштабироваться, что испытывают таки они проблему", - сказал Игнат.

Он отметил, что трудности у врага возникают и из-за дальнобойных ударов Сил обороны. Они поражают не только нефтеперерабатывающую отрасль РФ, но и предприятия с уникальными технологиями, производящими детали для ракет.

Смена времени атак

Кроме изменения типа ракет, захватчики стали чаще наносить ракетные удары в дневное время.

"Враг хочет достичь внезапности, чтобы меньше было времени на подготовку наших Сил обороны. Когда все привыкают, что баллистика летит ночью, с 2:00 до 4:00, нанося удары утром, враг пытается достичь определенных целей именно внезапностью", - пояснил Игнат.

Спикер ВС отметил, что общая же тактика РФ остается неизменной: россияне ежедневно и каждую ночь продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

Напомним, ночью и утром 27 июля страна-агрессор атаковала несколько областей Украины.

Наибольшие разрушения получили Запорожье, Сумщина и Днепропетровщина. В результате вражеских ударов есть погибший и десятки раненых.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине Ракеты
Новости
В Днепре после обстрела была утечка аммиака: есть ли угроза населению
В Днепре после обстрела была утечка аммиака: есть ли угроза населению
Аналитика
Октябрь станет месяцем большой приватизации: интервью Дмитрия Наталухи, ФГИУ
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Октябрь станет месяцем большой приватизации: интервью Дмитрия Наталухи, ФГИУ