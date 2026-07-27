Игнат рассказал об изменениях в тактике ракетных ударов РФ

Российские войска изменили тактику ударов по Украине, существенно увеличив использование баллистических ракет по сравнению с крылатыми. Кроме того, оккупанты чаще наносят удары днем.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в телеэфире.

По его словам, за прошедшую неделю россияне выпустили более 50 баллистических ракет. Речь идет о таких типах вооружения, как "Искандер-М", С-400 и "Циркон".

"Те обломки, которые находят с маркировкой трехнедельной, месячной, двухмесячной давности, что выпущена ракета вот-вот на заводе, свидетельствуют о том, что не все у них там способно накапливаться и масштабироваться, что испытывают таки они проблему", - сказал Игнат.

Он отметил, что трудности у врага возникают и из-за дальнобойных ударов Сил обороны. Они поражают не только нефтеперерабатывающую отрасль РФ, но и предприятия с уникальными технологиями, производящими детали для ракет.

Смена времени атак

Кроме изменения типа ракет, захватчики стали чаще наносить ракетные удары в дневное время.

"Враг хочет достичь внезапности, чтобы меньше было времени на подготовку наших Сил обороны. Когда все привыкают, что баллистика летит ночью, с 2:00 до 4:00, нанося удары утром, враг пытается достичь определенных целей именно внезапностью", - пояснил Игнат.

Спикер ВС отметил, что общая же тактика РФ остается неизменной: россияне ежедневно и каждую ночь продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".