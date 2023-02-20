Игнат рассказал, какое оружие необходимо Украине для победы над Россией
Для ускорения победы Украины над Россией нашим военным необходимо высокоточное, дальнобойное вооружение разных видов, а также системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального телемарафона.
По его словам, Украина передала своим западным партнерам список вооружений и военной техники. В нем указаны те позиции, которые в первую очередь необходимы Силам обороны Украины.
"Что нам нужно для победы? Для победы нам нужно высокоточное, дальнобойное оружие разных типов. Это касается артиллерии и оперативно-тактических комплексов. Также системы ПВО", - сказал он.
Он также напомнил, что часть украинских военных проходит обучение в разных странах. В том числе в США, где овладевают системой Patriot.
"Вершина нашей мечты - это самолеты. Понятно, что именно многоцелевые истребители - это тоже дальнобойное, маневренное и мобильное оружие, которое может выполнять множество задач: как охранять воздушное пространство от воздушных атак, сбивать ракеты, Shahed, - все, что является воздушными целями. , кроме баллистики, так и наносить удары на дальние расстояния по наземным целям и тем самым помочь украинским войскам быстро деоккупировать наши территории", - подчеркнул Игнат.
Напомним, издание Financial Times сообщило со ссылкой на западную разведку, что Россия накапливает самолеты вблизи границы с Украиной.
Позже Юрий Игнат опроверг информацию о якобы взимании российской авиации до границ с Украиной.
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