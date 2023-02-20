ua ru
Пн, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Игнат рассказал, какое оружие необходимо Украине для победы над Россией

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 февраля 2023 15:54
Игнат рассказал, какое оружие необходимо Украине для победы над Россией Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Кава

Для ускорения победы Украины над Россией нашим военным необходимо высокоточное, дальнобойное вооружение разных видов, а также системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

По его словам, Украина передала своим западным партнерам список вооружений и военной техники. В нем указаны те позиции, которые в первую очередь необходимы Силам обороны Украины.

"Что нам нужно для победы? Для победы нам нужно высокоточное, дальнобойное оружие разных типов. Это касается артиллерии и оперативно-тактических комплексов. Также системы ПВО", - сказал он.

Он также напомнил, что часть украинских военных проходит обучение в разных странах. В том числе в США, где овладевают системой Patriot.

"Вершина нашей мечты - это самолеты. Понятно, что именно многоцелевые истребители - это тоже дальнобойное, маневренное и мобильное оружие, которое может выполнять множество задач: как охранять воздушное пространство от воздушных атак, сбивать ракеты, Shahed, - все, что является воздушными целями. , кроме баллистики, так и наносить удары на дальние расстояния по наземным целям и тем самым помочь украинским войскам быстро деоккупировать наши территории", - подчеркнул Игнат.

Напомним, издание Financial Times сообщило со ссылкой на западную разведку, что Россия накапливает самолеты вблизи границы с Украиной.

Позже Юрий Игнат опроверг информацию о якобы взимании российской авиации до границ с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины окупанти
NEWS
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
DAILY
По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина