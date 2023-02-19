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Игнат о годовщине войны: будет обострение и удары, но мы готовы

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Военные не исключают, что Россия на годовщину вторжения может нанести удар по Украине или усилить атаки на фронте. Однако Силы обороны готовы к этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире "24 канала".

Игнат отмечает, что Россия ведет подготовку к атакам, а также нагнетает ситуацию к годовщине вторжения в Украину. По его словам, враг, вероятно, желает показать сакральность этой даты.

Спикер Воздушных сил не исключает, что возможны ракетные удары и определенное обострение на фронте. Однако он отметил, что на востоке Украины идут ожесточенные бои каждый день, а обстрелы не прекращаются.

"Говорить о какой-то драматической ситуации не приходится. Да, будет обострение, будут ракетные удары, никто уже не сомневается, что что-то такое будет. Но мы к этому готовы... Есть у нас средства для отражения тех ударов. К сожалению, не так много средств ПВО есть, как о них говорят", - заявил Игнат.

В то же время спикер добавил, что Украина ожидает систем ПВО IRIS-T и SAMP-T, а украинские военные опережают графики учений.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия планирует массированную атаку на 23-24 февраля.

В то же время спикер ВС Юрий Игнат отметил, что РФ сокращает интервалы обстрелов, чтобы досадить Украине накануне годовщины вторжения.

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